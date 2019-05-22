台股盤後─台積電帶著大立光小反彈 無助大盤光彩反攻

台股目前持續受美中貿易衝突消息面的不利影響，大盤技術線型架構偏弱，也導致大盤的反彈力道不足，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 雙王的上漲，仍無力發揮撐盤提振多方軍心效果，指數開高走低，終場大盤下跌 7.28 點或 0.07%，收在 10457.22 點，成交值也萎縮到 948.45 億元，創 3 月 28 日以來的成交新低量。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天的台股無量反彈且殺尾盤，雖然守住年線 10437 點之上，但美中貿易衝突消息面的不利因素一項接一項來，同時，大盤技術線型架構偏弱，造成投資人信心偏弱，預估外資心態也是偏空，造成大盤後繼無力走弱。

台股今天早盤開在 10481.1 點，最高 10520.62 點，最低為 10453.5 點，收盤指數報 10457.22 點，較昨日下跌 7.28 點或 0.07%，成交值也萎縮到 948.45 億元。

今天電子股僅台積電、穩懋 (3105-TW)、大立光的表現較為強勢，其餘如鴻海 (2317-TW)、台塑化 (6505-TW)、中華電 (2412-TW) 則是下跌，金融股也下挫，造成大盤指數的收盤下跌，但台積電終場上揚 4 元或 1.71%，收在 238 元。

不過，在大盤下跌中，仍有日友 (8341-TW) 盤中以 280 元改寫歷史新天價。

而匯市的表現上，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.555 元，貶值 9.5 分，匯價也持續走弱，呈現連 5 貶，證券分析師張陳浩指出，在新台幣匯率仍未見翻揚前，國際資金恐持續出走，大盤即使指數反彈，也難有表現；就算靠台幣走貶帶動資產股題材，恐怕也走不遠。