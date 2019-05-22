〈永大展望〉上海永大今年前4月接單量翻倍 力拚明年損平

電梯大廠永大 (1507-TW) 旗下上海永大從 2017 年起陷入營運虧損，雖然今年獲利受到過去 2 年營運表現不佳影響，恐為近期低谷，不過，今年前 4 個月上海永大訂單情況已有所回溫，接單台數較去年同期翻倍，明年下半年起獲利表現可望顯著增溫，力拚明年上海永大營運損平，並看好中國房產後市表現。

永大台灣業務營運穩健成長，而上海永大歷經 2014 年高峰期後，受到市場供過於求影響，營運從 2015 年起開始下滑，2017 年起陷入虧損。對於上海永大後市展望，董事長許作名表示，今年目標為訂單數量較去年翻倍，訂單目標量為 2 萬台，出貨量方面，去年出貨量共 7700 台，今年目標出貨量達到 1.2 至 1.3 萬台。

然而，由於從接單到最終認列營收，短則 1 年、長至 2 年，因此，上海永大今年財報將完全反應 2017 與 2018 年訂單表現，而前 2 年適逢訂單少、出貨表現最糟糕的時期，許作名不諱言，將使今年上海永大營收成為近期相對低潮的一年，將努力減少虧損，盼今年永大整體獲利表現能不比去年差、或與去年持平。

不過，今年以來，上海永大訂單情況已有所回溫，今年前 4 個月平均每月接單台數，較去年同期翻倍成長。許作名認為，明年出貨量與認列的營收金額，將會比今年好很多，最快第 4 季、最遲明年第 1 季就會明顯看見營運回溫，明年起可望貢獻今年接單的營收，下半年營運表現更會顯著增溫，目標為明年上海永大營運損平。

展望後市，許作名指出，目前中國整體城市化進展僅 60%，中國房地產未來還有 10 至 15 年的成長期，包括中西部、華北、東北等區域，都將是未來房地產發展的潛力區域，加上受到美中貿易紛爭影響，中國放寬對房地產的限制，今年前 4 個月房地產銷售總額出現成長，相當看好中國房產業務後市表現，也將帶動電梯需求的增加。

