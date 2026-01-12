台股又見新高 外資、投信合賣222億元 外資提款台積電及鴻海共196億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-12 17:06

台股今 (12) 日在市場資金急遽匯聚之下，股王信驊 (5274-TW) 和權王台積電 (2330-TW) 雙掛帥，盤中衝上 30681.99 點歷史新高，收盤大漲 278.33 點 0.92%，收盤指數報 30567.29 點，重新站上 5 日線，市場成交值達 6029.22 億元。但外資及投信都站在賣方，自營商買超，合計賣超 144.62 億元。

外資及投信今都都站在賣方 外資從台積電及鴻海兩檔即提款196億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

今天外資在集中市場賣超台積電 10256 張，賣超鴻海 (2317-TW)9960 張，合計提款 196.74 億元。

1 月 12 日新台幣兌美元匯率以 31.630 元作收、貶值 3.5 分，成交金額 13.1 億美元。上午新台幣以 31.560 元開出，盤中最高 31.550 元，最低 31.666 元。今天台股現貨市場，外資賣超 121.66 億元，投信賣超 99.67 億元，自營商買超 76.71 億元，在期貨市場上 ，外賀今天交易口數淨額爲空單 336 口，外資未平倉口數淨額爲空單 26892 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，中鋼、台泥、金寶、力積電、凱基、燿華、南亞、可寧衛 *、欣興、寶成；賣超較多的個股爲，友達、南茂、緯創、群創、臺企銀、聯電、玉山金、永豐金、台積電、鴻海。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，華新、華通、力成、聯強、強茂、華南金、全新、尖點、日月光投控；賣超較多的個股爲，聯電、中信金、長榮航、國泰金、富邦金、統一、緯創、元大金、正新、台新新光金。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，群創、台泥、力積電、華新、燿華、康舒、旺宏、金寶、友達、南亞；賣超較多的個股爲，華通、中鋼、定穎、台塑、緯創、國巨 *、矽格。