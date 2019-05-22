〈裕隆集團展望〉下游拉貨力減弱 江申透露Q2起成長恐不如Q1

裕隆集團旗下汽車零組件大廠江申 (1525-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理黃得超指出，這二年的營運重點是「強本唯穩調結構」，在第一季業績成長表現強勁後，坦言接下來營業額可能不會如第一季這麼好。

黃得超說明，六期環保法規導入有效拉動商用車換車潮，不過，由於六期排放標準規範已延後，使下游廠商的備貨力道減弱，坦言接下來「營業額會恢復正常狀態」，不會像第一季合併營收年增 26.54% 這麼高，成長動能會趨緩。

黃得超強調，今、明兩年在國內市場仍以調整結構為主，力拚改善整體經營體質。

而在中國的轉投資事業，由於中國車市「整個庫存車輛還是很多」，去年除了襄陽恩梯恩裕隆公司獲利成長達 24.5%，其他轉投資皆不如預期，其中福州福享認列收益年減 83.5%、廈門金龍江申甚至年減達 133%，導致整體業外收益衰退 18%。

而第一季整體業外收益仍衰退 13.5%，其中，福州福享仍衰退 146.9%，廈門金龍江申已恢復年成長 13.4%。

對於中國後市，黃得超說，對於特斯拉在上海的布局樂觀其成，未來可望帶來一些出貨成長空間，同時也看好中國在新能源車的發展。

江申目前主要產品有車架占營收比重 38%，鈑金 / 懸吊零組件占 26%、木床占 35%；而主要客戶是中華車占比 45%、國瑞汽車 39%。

針對轉投資事業體，黃得超說明，目前襄陽恩梯恩裕隆公司與廣州恩梯恩裕隆公司獲利較穩健，其中，廣州恩梯恩產能為每月 40 萬支傳動軸，而襄陽現階段為每月 21 萬支，預計 2020 年底完成第 8 條產線配置，2021 年上半年再增加第 9 條產線，產能終極目標是每月達 30 萬支水準，仍有不小的成長空間。

至於美中貿易戰的影響，黃得超回應，已估算對廣州恩梯恩營收影響僅約 3% 以內。