〈裕隆集團展望〉內外銷售待復甦 中華車先力拚穩住中國轉投資金雞獲利

中華車 (2204-TW) 今 (21) 日召開法說會指出，在國內將陸續推出改款車，增添成長動能，而在中國，坦言今年第一季東南汽車銷售不理想，全年東南獲利恐不如去年，過去做為轉投資金雞母的福建奔馳，今年第一季銷售雖成長但獲利衰退，全年將力拚穩住去年的獲利表現。

中華車說明，東南汽車去年推出全新 A 級轎車 A5(即 V5 改款車型)、DX7 改款車型、DX3 新年式車款，及 DX3 純電動車 EV400，不過因中國車市市況不佳，全年銷售量僅 9.1 萬台，年減約 40%。

展望今年，因應中國增值稅調降，東南於 4 月上海展推出 2019 年式 DX3，且下半年將推出全新 SUV 車型 DX5，年底發表 DX3 純電動車續航里程增長版車型 DX3 EV500，預估全年銷售上看 10.2 萬台，年增逾 10%。

另一方面，福建奔馳去年受惠 VS20 買氣延續，全年銷售 2.9 萬台，年增 27%，今年因應中國政府調降增值稅，全系列產品降價，可望進一步提升銷售表現，中華車預估，今年銷售將可達 3.1 萬台，年增 7%，獲利可望持穩。

針對國內車市，為對應台灣汽車市場激烈競爭，中華車預計對 Outlander 進行商品力提升和體系調整，計劃第三季推出 Delica 大改款車型、第四季推出 Zinger 改款車型，加上汰舊換新補助政策效益，估全年內銷四輪成車銷售約 5 萬台 (包括 Fuso 大車)。

在二輪市場，中華車指出，第一季二輪銷售年衰退幅度 60%，主要是因充電共同規格要到本月底出車，下月底開賣，隨著符合共同充電規格車型出車，後續會有明顯改善。

由於中華車第一季業外收入較去年同期大減近 50% 至 3.68 億元，使稅後純益 7.61 億元，年減 42%，每股純益 (EPS)0.56 元。