〈裕隆集團展望〉新店住宅區資產已取得建照 苗栗則無開發計畫

裕隆 (2201-TW) 今 (21) 日召開法說會，針對近來外界關注的龐大土地資產價值，裕隆總經理姚振祥說明，新店裕隆城最新進度是住宅區 4 月 23 日已取得建築執照，至於苗栗的土地，目前還是以華創車電、裕日車 (2227-TW) 和裕隆使用為主，沒有特別的開發計畫，內部還是希望把車子做好。

裕隆說明，日前重訊公告處分元文投資，約貢獻稅後純益 25 億元，將認在第二季，而增加的資金，將用於納智捷車型投資以及新店裕隆城的資金需求。

裕隆總經理姚振祥強調，裕隆過去曾在其他領域發展，持股也較複雜，最近開始進行整理，現在聚焦汽車事業發展，過程確實有資產進行整併。

針對外界關心的新店裕隆城開發進度，姚振祥指出，商業區已於 2017 年第二季動工，目前連續壁和基樁工程已完工，預計 2023 年第二季取得使用執照，2024 年第一季開始營運。

裕隆規劃，商業區樓地板面積約 66000 坪，樓層規劃 B1-40 樓，B1-7 樓為商場，8-40 樓為住宅，預計 2020 年第三季公開銷售。

新店裕隆城住宅區樓地板面積約 46000 坪，樓層規劃 B5-46 樓，住宅區 B1-B5 為停車場，1-46 樓為住宅，已於 4 月 23 日取得建築執照。

對於苗栗的龐大土地資產，裕隆則是在去年成立車之道體驗中心 (觀光工廠)，姚振祥說，體驗中心結合當地觀光跟自家汽車品牌外界反應不錯，而整體土地暫無明確的開發計畫。

對於國內車市，裕隆對今年新車銷售規模看法與裕日車差不多，由於汽車舊換新補貼政策效益遞減影響，總統大選將近以及貿易戰的不確定因素，預估全年規模約 42 萬台，較 2018 年 42.3 萬台衰退約 0.8%。

在中國車市，裕隆今年重點工作在於推動改善車型收益、新能源車布局，銷售模式除實體會館再增加新行銷管道，如雲端體驗會館，並導入新車型。