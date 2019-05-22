〈宏正展望〉下半年拉貨動能回溫 高科技產線打進韓系面板大廠

宏正 (6277-TW) 受到美國 OEM 客戶持續消化庫存影響，第 2 季營收估將持平去年同期，不過公司預期庫存在 1-2 個月內將去化完畢，公司預估，下半年營運將回溫，全年還是可望維持成長。而宏正高科技生產線應用方案，目前也打進韓系面板大廠、日系科技廠，成為營運成長另一大動能。

宏正財務長暨發言人陳建南表示，今年上半年出貨動能較緩，主要有 3 個原因，一是去年底美國 OEM 客戶提前拉貨，二是美中貿易戰影響下游客戶資本支出保守，三是之前美國政府關門，導致許多標案重開。

陳建南指出，目前看來美國 OEM 客戶再 1-2 個月庫存去化可告一段落，加上美國政府標案也陸續看到案子開出來，下半年營運估將回溫，目標要把上半年減少的部分追回來。

至於美國調升關稅，陳建南表示，目前整體銷美國佔 26%，其中高階都已經移回台灣汐止生產，剩下中國生產銷美產品比重不高，大多為中低階產品，遷回來不符合生產效益，加上客戶也願意吸收成本，因此毛利率可望持穩，惟擔憂終端需求放緩衝擊出貨狀況。

不過美中貿易戰，刺激各國大廠紛紛遷廠，也帶動智慧製造需求增加，宏正表示，目前高科技生產線應用方案，已經打進韓系面板大廠、日系科技廠等。雖然目前因為外在環境因素導致各家業者資本支出較保守，但預計在自動化、智慧製造成為趨勢下，將成未來營運一大動能。