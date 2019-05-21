攀高的企貸將再引風暴？聯準會：壓力溫和

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年5月21號13點40分

美國目前企業貸款已經創歷史新高水準，市場擔憂槓桿貸款 (leveraged loan) 將引發另一次的金融風暴。不過，昨天聯準會主席鮑爾表示，儘管整體企業貸款金額上升，但目前對金融體系不致構成威脅。

昨日 (5/20) 美國聯準會主席鮑爾在一場金融市場會議上談到，在金融海嘯後的十年，企業貸款的攀高是否再度引起金融危機。鮑爾認為，目前企業獲利狀況良好，還款能力仍佳，不至對企業與家計部門構成全面性的風險。當然，若經濟出現疲弱，目前高水位的貸款仍將有些壓力。

美國非金融企業貸款佔 GDP 比重 (%) 資料來源: HSBC

2008 年金融海嘯後，企業利用聯準會提供的極低利率來擴充本身的槓桿。由統計來看 (上圖)，2018 年非金融部門的企業貸款額佔整體 GDP 比重，已攀高至七成以上的歷史新高水位，平均金融海嘯後的這十年，比重也達到 69.5%，遠高於上一輪景氣循環期平均 64.8% 的水準。

市場更加擔憂，企業貸款延伸出的金融商品將造成威脅。許多還款能力不良的企業，將貸款重新賣出包裝成抵押貸款憑證 (CLO)，若經濟出現下行風險，將對企業還款構成威脅，進而影響相關衍伸性商品，造成如同 2008 年一般連環性的金融風暴。而目前槓桿貸款的規模已接近 1.6 兆美元。

鮑爾強調，聯準會持續監控相關借貸者的壓力水準，不過截至目前為止，這些壓力仍相對溫和 (moderate)，同時企業貸款並不是倚賴在短期的融資上。鮑爾也認為，金融銀行體系在面對損失時，有足夠的緩衝能力來面對，且整體貸款是相對分散的。此外，多數這類貸款衍伸性商品持有在大型美國銀行手裡。