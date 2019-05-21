川普封殺華為 以國家安全為名 行打貿易戰之實？

美中貿易戰持續升溫，在美國總統川普將華為列入黑名單後，貿易戰再度陷入膠著，分析師認為，雖然川普基於「國家安全」為由，下令管制華為，但實際上打算用華為禁令來威脅中國對貿易戰讓步的一項籌碼。

這已不是第一回川普仗著「國家安全」的理由，打壓中國企業，去年四月川普封殺中興通訊，就與這次華為事件雷同，加上華為與中國政府關係密切，有洩露國家機密的風險。

貿易戰變好前會先變糟

不過據彭博社報導，美過此番針對華為的禁售令，不僅會重創美中雙方，也衝擊全球供應鏈，甚至可能讓華為陷入財務危機，進而讓貿易戰破局。

市場普遍認為華為禁令，就是川普想拿來與中國談判的籌碼，但是談判最終能否真能以協議落幕，或是讓目前的僵局發展成破局，目前分析師對此感到不樂觀，甚至表示：「情勢轉好之前，可能會繼續變得更糟」

半導體股市受衝擊

目前美國商務部為了緩解禁令造成的衝擊，已宣布即日起華為有 90 天的「寬限期」，但接連谷歌 (GOOG-US) 中止授權安卓給華為，之後包括英特爾、高通、Lumentum、博通也都暫停對華為的晶片供貨，已對華為造成不小的傷害。

華為手機市占率近乎 65%，全球手機出貨量占了近三分之二的手機，未來美國若無法對華為供應晶片和手機元件，可能將導致在中國設廠的美企虧損。

川普的打壓行動，導致全球半導體大廠週一相繼下跌，蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.13%，賽靈思 (XLNX-US) 股價週一下跌 3.5%，Lumentum Holdings(LITE-US) 下跌 4.1%，高通 (QCOM-US) 股價下跌近 6%。

Lumentum 股價走勢圖 (圖片: Investing.com)

英飛凌下跌 4.56%，意法半導體下挫 9.18%，以美國 30 家半導體公司為指標的費城半導體指數 (PHLX Semiconductor) 下跌 4.02%