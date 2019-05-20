美股上週反彈是「熊市陷阱」？分析師：波浪理論看標普彈至2900

美股著名分析師，SPYETF 網站創辦人 Simon Maierhofer 週末撰文指出，美股上週的反彈引發猜測，不少人擔心是熊市陷阱，他建議投資人可參考其他的指標來進行判斷。

標普 500 指數在上週之前，由 5 月 1 日的高點下挫 153 點，是去年 12 月以來最大的跌幅。不過上週的反彈之後，Maierhofer 認為，目前看來更像是波段的低點結束。

Maierhofer 指出，若根據「波浪理論」，美股像在 5 月 13 日已完成 5 波的跌勢。如果確實如此，依這個理論的觀點，接下來會先出現逆趨勢的反彈，並在反彈完成後走向新的低點，反彈的幅度預期可來到 2900-2930 點附近。

預測未來走勢符合黃色曲線 (圖表取自 Market Watch)

如此，他建議投資人可選擇在 2820 點附近買進。原因之一，在於週一正好由長期趨勢的支撐點反彈，而短期趨勢的通道，正與相對強弱指標 (RSI) 的背離一致，有望再向上彈。

第二，由選擇權市場來看，對股票看漲 / 看跌的比例，已經來到「非常看空」的水準，此比例的 5 日移動平均線處於 0.75，由過去的經驗來看，這是股市接近底部或已見底部的信號。

選擇權已過於看空 (圖表取自 Maket Watch)

Maierhofer 指出，目前走勢符合早前預測的黃色曲線，如果標普 500 未來沒有升破 2940 或跌破 2800 前，在此之前，均可維持先前看法，否則需重新調整股市策略。