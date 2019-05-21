失去華為大客戶 美半導體巨頭苦哈哈

週一 (20 日) 媒體報導指稱，在川普總統的政府施加限制後，半導體製造商正在縮減與華為的合作關係，晶片股的拋售加劇。

美國商務部上週將華為列入黑名單，並有效中止了該公司採購美製零組件的能力。在這項禁令宣布後，谷歌 (GOOG-US) 暫停了與該中國巨頭的商業活動。據《彭博》報導，包括高通 (QCOM-US)、Broadcom (AVGO-US)、英特爾 (INTC-US) 和 Xilinx (XLNX-US) 在內的其他華為供應商告訴員工，除非另行通知，否則他們不會向華為出售產品。

根據 Evercore 的估計，全球最大的電信設備供應商華為每年採購 200 億美元的半導體，美國晶片供應商正在失去一個大客戶。

Xilinx 股價週一下跌 3.5%，高通股價下跌近 6%。在華為禁令之後，ADI (ADI-US)、Broadcom 和 Advanced Micro Devices (AMD-US) 的股價都面臨壓力。VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH-US) 週一下跌近 4%，比盤中歷史高點低近 15%。ETF 中的成份股除了一支外週一全部都跌入修正區或更差，25 支股票中幾乎有一半處於熊市水平。

VanEck Vectors Semiconductor ETF 股價走勢

Evercore 高級股票研究分析師 C.J.Muse 在週六 (18 日) 的報告中說，「坦白說，這是個價值數百億美元的擊，」「失去這項業務將減緩美國晶片製造商的投資，從而降低美國半導體產業的競爭力，這也是美國政府需要考慮的國家安全問題。」

RBC 分析師 Mitch Steves 表示，美國的限令可能會特別傷害那些對 5G 和中國市場有明顯營收的企業。

Steves 表示，ADI 公司的 5G 營收佔比達 12.5%，而 Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US)、Broadcom、高通和 Xilinx 都依賴於 5G 基礎設施的成長。分析師指出，Advanced Micro Devices 和 Nvidia (NVDA-US) 是負責高階數據中心計算的兩家企業。

他在週日 (19 日) 的報告中指出，「我們認為華為和中美關係是半導體領域的利空因素，任何一方問題的解決都可能使半導體產業大幅上漲，我們估計漲幅可達 5-10%。」

美國政府此舉是為了切斷華為取得美國科技的管道，之前本月稍早時對價值 2000 億美元的中國商品加徵關稅，導致半導體產業陷入螺旋式下跌。

Evercore 的 Muse 說，「這項決定可能是川普政府有意將中國帶回談判 桌的策略，」「但此刻明顯的風險是，雖然川普總統認為他已經在談判中取得成功，但我們可能已把中國推到懸崖邊上，而當前的科技冷戰已經深深扎根並且正在加速。」