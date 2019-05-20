華為禁令拖累 美股開盤 道瓊、那斯達克指數皆跌逾百點

在川普政府祭出「封殺令」後，據傳谷歌 (Google) 已中止和華為之間的業務往來；受此消息影響，今 (20) 日美股開盤，科技股下挫，道瓊、那斯達克指數，皆跌逾百點。

台北時間週一晚間 9 點 49 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 108.15 點 (0.42%)，標普 500 指數下跌 18.36 點 (0.64%)，那斯達克指數下跌 111.63 點 (1.43%)。

在此同時，輝達 (NVDA-US) 股價下跌 3.18%，應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.49%、美光 (MU-US) 下跌 4.02%，蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.56%。

美國總統川普上週簽署了行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，因此授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，導致美中緊張關係持續升溫。

根據路透社報導，谷歌已中止和華為之間的業務往來，此事將導致華為手機的安卓系統，無法更新 Gmail、Play 商店等服務。

華為週一發布聲明，稱安卓作業系統，一直是開源的，華為作為安卓的重要參與者，對該系統的發展及壯大，做出了重要貢獻。

聲明強調，華為有能力繼續發展、使用安卓生態，包括智慧手機、平板等產品與服務，在中國市場都不受影響。