美中貿易戰、近七成日企打算在東協增產

日經報導。受到美中貿易戰升溫影響，日本製造業在中國的生產活動，在態度上變得謹慎。

根據瑞穗總合研究所的問卷調查結果顯示，今後 2 ~ 3 年在中國的事業方針上，回答「增產」的企業有 28%，較去年的結果 41% 減少了 13%。而回答「減產」的則為 10%，較去年增加了一倍。多數企業都打算在東南亞的生產據點增加產量，並縮小在中國方面的投資。

瑞穗總合研究所在今年 2 月，針對日本約 4300 家資本額超過 1000 萬日圓的企業送出問卷，並取得約 1 千家企業的有效回答。但由於美中貿易戰的戰況，在實施問卷調查之後急遽升溫，因此企業在態度上也可能變得更加慎重。

在問卷中有關目前中國據點的收益滿意度上，回答「滿意」或「還算滿意」的比例，在扣除「不滿」或「有點不滿」的比例之後，所得到的「收益滿意度指數」為 6.5%，大幅低於 2018 年的 16.9%。

以產業類別來看，在減少幅度上最引人注目的有纖維、運輸機械、非鐵金屬，還有鋼鐵等。

近 7 成日企表示，有意在東協 ASEAN 各國進行增產。(圖片：AFP)

而在是否有在尋找中國以外的對美出口據點問題上，有 7 成的企業表示「沒有預定」。然而，近 7 成的企業表示，有意在東協 ASEAN 各國進行增產。而過去在 2012 年之後，也曾因日中關係惡化之故，發生許多日企紛紛將據點分散到東協的例子。

在因應美中貿易戰調升關稅等問題上，瑞穗總合研究所的高階主任研究員酒向浩二表示「大多數的日本企業，都認為可透過東南亞據點的增產活動來因應」。

然而今後，貿易戰的發展若趨於長期化，除了東協之外，也可能考慮將據點遷往美國。