川普：中美貿易戰關稅促使企業撤離中國

美國總統川普表示，美國對中國商品加徵關稅的舉措，正促使企業將生產從中國轉移。另外他也表示，美國不打算和中國達成「50-50」的協議。

川普在接受採訪時表示，對中國商品實行的高關稅將使企業與廠商相繼離開中國，並將可能轉移到越南等其他亞洲國家。

自 5 月 10 日以來，中美高層之間沒有再進一步的貿易談判。由於認定中國改變了貿易談判內容，川普決議將價值 2000 億美元的中國產品的關稅從 10% 提高至 25%。此後，中國也反擊表示將對 600 億美元商品關稅調升至最高 25%，並表示能結束兩國貿易戰的和平協商不會太快到來。

受到貿易戰的衝擊，對中國經濟恐產生巨大的影響，許多與中美進口商品業務相關的外資企業大舉撤離中國。舉例來說，尼康 (Nikon) 在去年年初撤離了中國，南韓三星 (Samsung) 也在六月時關閉深圳的生產基地。隨後日本的東芝 (Toshiba) 和索尼 (Sony) 等也將生產線撤離中國，轉移東南亞地區，或選擇在歐美直接建廠進行生產。

外企認為，由於這幾年中國地區的營運成本增加、環保議題及當地競爭等因素，中國的貿易環境已經不如從前，中美貿易戰帶來的衝擊更是直接促進了外資企業撤出中國。

另一方面，針對中美國之間可能達成的共識，川普強調，美中兩國不可能達成好壞各半的「50-50」協議，而得是讓美國完全滿意的協議。

川普說道，美國和中國之間「本來達成強大的協議，美國有了很好的協議，但是他們改變了它。我說那沒關係，我們就要對他們的商品徵收關稅。」

川普表示，他很樂意簡單地就是對中國商品徵收關稅，因為美國計畫擴關稅範圍。不過他相信中國最終將與美國達成協議，「因為他們會因關稅而被殺，中國將被徹底終結。」