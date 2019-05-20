貿易戰僵持 亞洲鋼鐵市場飽和

貿易戰陷入僵持，造成不鏽鋼市場需求下滑，估將抑制近期亞洲合金價格的反彈；而在鉻和鎳價格上漲的情況下，中國鋼材過剩，恐導致亞洲鋼鐵原物料供需不平衡。

不銹鋼捲在香港交易價格，約為每噸 2000 美元，較 1 月份最低價上漲 5%；基底材料自去年夏季以來至今年初，下滑 20%，可見美中貿易戰對原物料影響甚鉅。

去年美國以國家安全為由，對鋼鐵課徵 25% 關稅及對鋁課徵 10% 關稅後，成為美、加、墨 3 國去年磋商北美貿易協定的一項阻礙。

如今川普政府為抵制中國鋼鋁進入美國，已撤銷加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅。

日本鋼鐵企業憂心，美中貿易戰加劇了中國鋼鐵的經濟放緩，恐抑制亞洲鋼鐵市場對不鏽鋼的需求。

加上中國進口鋼材已飽和，雖已外銷至日韓，以及東南亞地區，但市場擔憂位於印尼的中國鋼鐵業者，青山集團，將增強東南亞鋼鐵進出口。

而印尼的鋼鐵將出口至南韓，由於美國也管制南韓鋼鐵進出口額，因此南韓的鋼鐵多數出口至日本。

2018 年日本進口鋼鐵量增加了 7%，達到 222,159 噸，去年 11 月為兩年來首次透過進口量與國內鋼鐵庫存量，推動日本次級市場的價格。

日本次級市場價格於去年秋季下跌，繼續徘徊在每噸 355000 日圓，約 3205 美元左右。

面臨鎳等材料價格上漲，鋼鐵業者提高出貨價格，提高未來價格上漲的預期，但據外電報導指出，隨著亞洲鋼鐵庫存增加，需求疲軟等利空因素抵消，鋼鐵市場價格預計將維持在一定水平。