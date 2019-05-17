盤前財經大事搶先讀2019年5月17日

今日操盤前瞻

美國 5 月消費者信心指數

新加坡 4 月非石油出口

法說會：友通

股東會：慧洋 - KY、夏都、天剛、惠普、友松、公信

華為遭美狙擊封鎖 經長：諾基亞、愛立信供應鏈可望迎轉單

中國電信大廠華為遭美封殺，台系華為供應鏈營運恐有壓，不過經濟部長沈榮津指出，同為電信設備商的愛立信、諾基亞可望出現轉單效益，台系供應鏈則可望受惠。閱讀全文...

外資大提款閃人 台幣再創 2017 年 2 月以來新低

外資今日再大賣台股 138 億元，加權指數收在全日最低 10474.61 點，跌點 86.1 點，台幣同樣持續走弱，幾乎收在全日最低價 31.165 元，貶值 5.5 分，今日最低價 31.166 元，已創 2017 年 2 月以來新低價位。閱讀全文...

〈郭台銘談接班〉透露鴻海將有新治理模式 「不是專業經理人制」

鴻海 (2317-TW) 新董事長及經營模式引發市場高度關注，董事長郭台銘昨 (16) 日透露，目前事情都放手讓同事處理，完全「分權分立」，接下來不會是專業經理人制，將有新治理模式，將在股東會上宣布。閱讀全文...

大同子公司尚志 6/26 下市 7400 名股東股票變廢紙

受子公司綠能虧損影響，尚志半導體 (3579-TW) 因淨值轉負也面臨下市命運，證交所昨 (16) 日公告，尚志第 1 季淨值轉負，將在 6 月 26 日正式下市，是綠能、華映後，大同集團第 3 家下市的子公司。閱讀全文...

對抗 Google 亞馬遜！微軟索尼結盟開發 AI 雲端遊戲

微軟和索尼週四 (16 日) 宣布一項非比尋常的合作夥伴關係，兩家競爭對手將聯手開發基於雲端的遊戲服務、半導體與人工智慧 (AI) 項目，雙強聯手出擊，預料將威脅其競爭對手亞馬遜、Google 與蘋果。閱讀全文...