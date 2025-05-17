黃仁勳：若成為學生 將首先學會使用ChatGPT與AI工具

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 21:46

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，如果他今天重新成為學生，會把學習生成式人工智慧（Generative AI）作為首要任務。他點名像 ChatGPT、Gemini Pro、Grok 等 AI 工具，未來將在各領域發揮巨大效益，是學生職涯成功的關鍵助力。

根據《CNBC》報導，黃仁勳指出，「學會如何與 AI 互動，其實就像是學會問問題。」他強調，與 AI 溝通不能胡亂丟出問題，而是要具備一定的技巧與結構。

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他將提示設計（prompting）比喻為一種專業與藝術，稱這對於將 AI 作為助手非常重要。

他舉例說，假設你是一位創業者，若有人問你「告訴我你的事業」，你可能無從回答。但如果對方問：「你能解釋開設線上零售事業的第一步嗎？」你就能清楚回答，而這樣的提問邏輯同樣適用於與 AI 的互動。

黃仁勳表示，不論是數學、化學、生物或任何專業領域，大家都應該問自己：「我要如何善用 AI 提升工作效率？」這種與 AI 協作的能力，將是未來各行各業不可或缺的技能。

Lazarus AI 提示設計總監 Kelly Daniel 也建議，與 AI 的互動方式應像與一位「聰明但缺乏背景知識的小孩」對話。

她指出，AI 雖然想幫你達成目標，但它不了解你的上下文與經驗，因此你必須主動提供明確的指示與背景說明。

Daniel 提醒，好的提示應該要具體、清晰，建議採用條列式步驟或範例，讓 AI 更容易理解與回應。例如：

「我需要在公司年會上發表主題演講，語氣想模仿比爾 · 蓋茲早期風格，內容需包括：恭賀團隊首季表現傑出、肯定行銷與媒體策略的改善、推出新的生產力目標並激勵員工。」

這類提示才可以幫助 AI 更準確產出你所需的內容。

儘管生成式 AI 工具已逐漸普及，哈佛教育研究院、Common Sense Media 與 Hopelab 在 2024 年聯合發布的調查顯示，美國僅有 11% 的 14 至 22 歲年輕人每週會使用 AI 工具一到兩次。