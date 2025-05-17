英特爾18A成「最後希望」 能挑戰台積電晶圓代工霸主地位嗎？

鉅亨網新聞中心 2025-05-17 20:30

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英特爾 18A 首度採用 RibbonFET 環繞式閘極（GAA）與背面供電兩大創新技術，能更精準地控制晶片內部電流，改善電源供應結構，有效提升效能與降低能耗。

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英特爾 18A 首度採用 RibbonFET 環繞式閘極（GAA）與背面供電兩大創新技術。（圖：截自英特爾官網）

業界專家指出，此技術有望解決人工智慧（AI）晶片過熱難題，對未來 AI 應用具有深遠影響。

英特爾俄勒岡州製造工廠員工透露，18A 製程已取得顯著技術進展，團隊士氣普遍樂觀。不過，近期裁員計畫可能影響員工積極性，成為推進技術的潛在挑戰。

除了提升自家晶片，英特爾還計畫利用 18A 技術切入晶圓代工市場，挑戰以台積電 (2330-TW) 為首的業界巨頭。亞馬遜與微軟已簽約採用 18A 製程，但英特爾財務長坦言，目前第三方客戶承諾「尚不顯著」，代工市場競爭仍然嚴峻。

台積電自 2019 年率先導入 EUV 曝光技術，成為全球最先進晶片代工廠。英特爾 18A 原定 2025 年上半年推出，因技術挑戰已延至下半年，顯示雙重先進技術結合帶來的製造難度與風險。

面對英特爾挑戰，台積電也積極研發採用環繞式閘極的 N2 製程，計畫於 2026 年引入背面供電技術，持續鞏固全球晶圓代工市場領導地位。

分析師指出，英特爾技術能力無虞，但是否能達到台積電規模與產量仍待觀察。 18A 代工業務能否成為公司翻身利器，市場高度關注。

儘管市場有聲音呼籲英特爾退出代工業務專注設計，但美國政府為保障本土先進製造能力，已提供英特爾 78 億美元晶片法案資金，期望其持續保持半導體先進製造實力，成為美國唯一大型先進晶片製造商。

與此同時，台積電則計畫未來在美國投入 1650 億美元建新廠及研發設施，但最先進製程仍主要集中亞洲。分析師認為，台積電在美國布局削弱英特爾本土優勢，未來競爭更加激烈。