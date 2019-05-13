美中貿易僵局1個月內難有進展 分析師預計日圓走強

在美中貿易緊張升級之下，避險貨幣日圓週一 (13 日) 走強，人民幣與澳幣則於早盤下跌。

東京 Mizuho Securities 首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 表示，美中在貿易的衝突正在加劇，促成了日圓的上漲，與人民幣及澳幣的回落。然而，當前反映的幅度有限，因為川普與習近平仍可能在 6 月的 G20 峰會上碰面，並討論貿易議題。

新加坡渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 宏觀策略師 Mayank Mishra 認為，在中國官方媒體的一些新聞報導提出更加強硬的立場後，「市場對美中貿易談判的看法不那麼樂觀了」。他預期，美中貿易緊張局勢持續惡化的風險，將在短期內打壓美元兌日圓匯率。

美中上週最新一輪談判並無進展，華盛頓要求中國對國內法律進行具體修改，北京強調主權，並稱不會吞下任何損害其利益的「苦果」，使得談判陷入僵局。在此期間，美國已於上週五調升 2000 億美元中國商品關稅，中國誓言報復，但還未公布細節。

雖然美方保留了 3-4 週的談判空間，但外界並不看好可解決當前難題。

週一亞市早盤，美元兌日圓匯率下挫 0.3%，至 109.650，接近上週末刷新的 3 個月低點 109.470。

離岸貿易中人民幣兌美元匯率下跌 0.3%，至 6.866 兌 1 美元，為 4 個月以來的低點，澳幣下挫 0.15%，至 0.6990 美元。澳幣也是對貿易風險變化敏感的貨幣，並常被視為與中國經濟掛鉤的重要貨幣。

另一個避險貨幣瑞士法朗，週一漲勢不及日圓，兌美元匯率報 1.010 兌 1 美元，升幅 0.1%，為近 1 個月的高點。

美元指數小幅下滑 0.05%，至 97.283。美國 10 年期公債殖利率則下跌 3 個基點，至 2.44%。