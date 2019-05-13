台幣重挫1.24角收31.082元 人民幣恐帶頭新一波亞幣競貶潮

台股今 (13) 日股匯雙殺力道加重，不僅加權指數重挫 154.7 點，收在 10558.29 點，跌破季線支撐，台幣更是重貶 1.24 角至 31.082 元，幾乎是收在全日最低價，匯銀人士指出，台幣午盤過後貶勢擴大，接下來要密切注意若人民幣持續重挫，恐怕將引發新一波亞幣競貶潮。

台幣今日以 30.99 元、貶值 3.2 分開出，午盤前已貶破 31 元整數大關，但午盤過後貶勢繼續擴大，收盤最低見到 31.085 元，創去年 10 月中旬以來新低，終場以 31.082 元作收，貶值 1.24 角，貶幅 0.4%，台北外匯經紀公司成交值 11.06 億美元，全日高低價差 1.21 角。

匯銀人士判斷，台灣央行讓台幣貶值，主要是跟進亞幣重挫態勢，韓元今日貶幅超過 1%，人民幣貶幅超過 0.7%，就連泰銖、星元也貶逾 0.4%，台幣並未與主要亞幣脫鉤，短期若美元未能轉強，台幣仍將緊連動人民幣的趨勢；僅日圓擁進避險資金，逆勢升值超過 0.2%。

分析師也說明，外資今日期現貨布局已不同於日前的偏多態度，現貨賣超 40.7 億元，台指期淨多單一口氣減少 7699 口，使未平倉口數來到 49309 口，而台幣又相當弱勢，短線台股恐持續測年線支撐 10450 點附近。