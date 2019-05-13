〈每週CFTC報告〉投資者美元多單略減 貿易亂局下增日圓多單

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (10 日) 公布數據顯示，在川普威脅調升進口關稅後，投機者略微縮減了美元指數的多單，而增加了看好日圓的多單。

數據顯示，截至 5 月 7 日當週，淨多頭部位為 380.8 億美元，低於前一週的 388.8 億美元。

以合約變化來看，大型投機者和避險基金持有期貨淨多單 28233 口，較上週減少 716 口，其中看漲多單減少 4310 口，而看跌的空單減少 3594 口。

美元指數持倉變化

美元的淨多頭部位在過去 4 週，已有 3 週下跌，並在連續 32 週高於 3 萬口之後，最近 8 週淨多單均少於此一數字。

其他貨幣

其他貨幣中，變化最明顯的是日圓，在連續 11 週淨多單減少之後，本週看空情緒明顯降溫，淨空單共減 7882 口。但整體來看，日圓仍有高達 9.1 萬口的淨空單，自 2018 年 6 月 19 日以來，日圓已連續 47 週處看跌的局面。

歐元看跌的投注連續第 3 週增加，並且是過去 8 週的第 7 次，淨空單近 3 週均超過 10 萬口。本週淨空單再增 561 口，來到 2016 年 12 月以來最看跌的局面。

墨西哥披索的多頭部位在 4 月 16 日創歷史新高的看漲位置後，已連續 3 週下跌，不過仍有淨多單 14.4 萬口，是美元以外唯一仍處看漲領域的貨幣。

(圖表取自 countingpips.com)

石油

截至 5 月 7 日數據顯示，大型能源投機者本週連兩週降低了 WTI 原油期貨市場的看漲部位，淨多單減少 2.97 萬口，至 49.43 萬口。其中多單共減少 2.15 萬口，空單增加 8258 口。

WTI 原油淨多頭近 5 週來，首度減至 50 萬口以下，但仍保持看漲，在過去 11 週有 10 週維持看漲押注。

WTI 大型投機者部位

黃金

黃金非商業投機者部位在本週增加，淨多單增加 9192 口，來到 75411 口。其中多單增加 8526 口，空單減少 666 口。

黃金大型投機者部位

股市下跌幫助近一週黃金走強，但上漲幅度並不高，並未突破 1290 美元上方技術線型的關阻力位。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 認為，金價走勢仍將艱難，因為目前正值黃金傳統上的銷售淡季。不過他對黃金持中性看法，因為有堅實的基礎正支撐金價，他預期在夏天的平靜期後，金價走勢將回升。