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〈每週CFTC報告〉投資者美元多單略減 貿易亂局下增日圓多單

(圖片:AFP)
(圖片:AFP)

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (10 日) 公布數據顯示，在川普威脅調升進口關稅後，投機者略微縮減了美元指數的多單，而增加了看好日圓的多單。

數據顯示，截至 5 月 7 日當週，淨多頭部位為 380.8 億美元，低於前一週的 388.8 億美元

以合約變化來看，大型投機者和避險基金持有期貨淨多單 28233 口，較上週減少 716 口，其中看漲多單減少 4310 口，而看跌的空單減少 3594 口。

美元指數持倉變化
美元指數持倉變化

美元的淨多頭部位在過去 4 週，已有 3 週下跌，並在連續 32 週高於 3 萬口之後，最近 8 週淨多單均少於此一數字。

其他貨幣

其他貨幣中，變化最明顯的是日圓，在連續 11 週淨多單減少之後，本週看空情緒明顯降溫，淨空單共減 7882 口。但整體來看，日圓仍有高達 9.1 萬口的淨空單，自 2018 年 6 月 19 日以來，日圓已連續 47 週處看跌的局面。

歐元看跌的投注連續第 3 週增加，並且是過去 8 週的第 7 次，淨空單近 3 週均超過 10 萬口。本週淨空單再增 561 口，來到 2016 年 12 月以來最看跌的局面。

墨西哥披索的多頭部位在 4 月 16 日創歷史新高的看漲位置後，已連續 3 週下跌，不過仍有淨多單 14.4 萬口，是美元以外唯一仍處看漲領域的貨幣。

(圖表取自countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)
石油

截至 5 月 7 日數據顯示，大型能源投機者本週連兩週降低了 WTI 原油期貨市場的看漲部位，淨多單減少 2.97 萬口，至 49.43 萬口。其中多單共減少 2.15 萬口，空單增加 8258 口。

WTI 原油淨多頭近 5 週來，首度減至 50 萬口以下，但仍保持看漲，在過去 11 週有 10 週維持看漲押注。

WTI大型投機者部位
WTI 大型投機者部位
黃金

黃金非商業投機者部位在本週增加，淨多單增加 9192 口，來到 75411 口。其中多單增加 8526 口，空單減少 666 口。

黃金大型投機者部位
黃金大型投機者部位

股市下跌幫助近一週黃金走強，但上漲幅度並不高，並未突破 1290 美元上方技術線型的關阻力位。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 認為，金價走勢仍將艱難，因為目前正值黃金傳統上的銷售淡季。不過他對黃金持中性看法，因為有堅實的基礎正支撐金價，他預期在夏天的平靜期後，金價走勢將回升。

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