紐約匯市 — 關稅上調 美中談判將持續 美元走貶避險日圓

美中貿易戰火此起彼落，川普推文高潮迭起，華爾街尋求避險投資，促使週五 (10 日) 美元小幅走低。

週五 (10 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.12% 報 97.32。

美國總統川普上週日 (5 日) 下令週五 (10 日) 對中國進口產品實施新一輪關稅後，美元價格經歷掙扎的一週。

週五 (10 日) 關稅如期而至，美中談判進展甚微，然而在談判結束後，美股尾盤時段，美國總統川普推文表示，美中會談將會持續，貿易悲觀情緒轉好。

經濟數據方面，美國政府週五 (10 日) 公布，汽油、房租和醫療成本上漲影響，4 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，顯示美國通膨溫和。

日圓兌美元 (USD/JPY) 上揚 0.16%，報 109.94。

Fxempire 分析師 Christopher Lewis 認為：「若跌破 1 美元兌 109 日圓的水平，市場將很可能會看到 1 美元兌 108 日圓，這可能與貿易談判中的壞消息同時發生，日圓將成為首選的安全貨幣。」

Christopher Lewis 警示投資人：「應該確保做的一件事就是控制風險，這意味著保持投資規模相對較小，因為我們可能面臨極端處境而且是非常突然的。」

澳元兌美元 (AUD/USD) 上揚 0.17%，報 0.7001

華爾街分析師表示，儘管澳元兌美元貿易樂觀情緒而小幅走強，但澳元兌美元仍處於熊市。

美元兌加元下滑 0.48%，報 1.3413

加拿大統計局週五公布，加國 4 月份新增職位 106500，失業率降至 5.7%，創 1976 年以來最佳表現

英鎊兌美元 (GBP/USD) 下滑 0.12%，報 1.3000；歐元兌美元 (EUR/USD) 上揚 0.13%，報 1.1235。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien 週五表示：「我們可以確定至少 4 個理由，說明為什麼新的中國關稅不能引發風險貨幣的廣泛拋售：中國人支持股市、關稅定價、沒有立現的中國報復、希望美對中施加更多壓力以達成協議。」