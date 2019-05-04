〈分析〉美國頁岩油革命 王者歸來！

大部份的人都知道美國是全球最大的石油消費國，也是主要石油進口國之一。但知道美國過去曾是全球最大石油生產國的人，相對就降低不少。

早在 1860～1960 年間，美國已是全球石油業領導者，一方面因為美國發明並壟斷多數與石油相關的技術，包括鑽井技術、採油技術、煉製技術等等。

另一方面，美國石油產量在 1860 年～1960 年間位居霸主地位。1860 年時美國石油產量占全球總產量 95%。而在進入 20 世紀之後，雖然全球其它地區石油產量出現成長，但 1957 年之前美國的石油產量在世界總產量比重一直在 40% 以上。

(圖片: EIA)

不過，20 世紀 50 年代時，中東石油進入快速起飛期，再加上當時俄羅斯也將大量石油投往國際市場，導致美國產油的領導地位已出現動搖。

而中東挾著石油成本明顯低於美國開採成本的優勢，加上成立石油輸出國組織（OPEC），加強該地區在石油產業的話語權。到 1976 年，OPEC 產油國將石油資源國有化後，產量更出現飛躍式的成長，因此很快地將產油王者名號從美國手中奪走。

反觀美國在 1970 年國內原油產量到達最高峰後，產量就一路下滑。從 1972 年的每日 1118 萬桶一路下滑至 2008 年每日 679 萬桶，若不論政治因素，顯示出美國在全球原油市場的地位正逐漸減弱。

(圖片: EIA)

但美國在 2010 年之後，因頁岩油開採技術出現革命性的突破，開採成本大幅下滑，刺激美國油氣產量雙雙大幅成長，目前美國又再重新奪回主導地位，成為世界第一大石油和天然氣生產國，總石油產量已經達到每日 1327 萬桶，相對於 2008 年的產量低點，基本上產量已經翻倍，並超越俄羅斯每日生產 1136 萬桶及沙烏地阿拉伯 996 萬桶的水準。

(圖片: EIA)

依照 EIA 的估算，2018 年頁岩油在美國原油產量的比重已經達到 59%，是近年來美國原油增產的主要動力來源。

就成本來看，根據 Rystad Energy 的資料，Permian Midland 地區的頁岩油損益兩平成本已經從 2013 的 98 美元下降至 2016 年的 39 美金。

而美國原油爆發性的生產，使得當地無法消化的輕質原油開始進入國際原油市場，並對全球石油貿易格局出現重大影響。

自從 2015 年美國石油出口解禁後，2016 年美國原油出口迅速提升到每日 52 萬桶，到了 2018 年，美國原油出口量已經突破每日 100 萬桶，直逼部份 OPEC 成員國的出口規模。

(圖片: EIA)

過去 OPEC 為了控制油價只要在內部進行討論即可，但自從美國從全球原油主要進口國搖身一變成為出口國之後，OPEC 對於油價的控制力也在消退中。從另一面來看，美國變數投入後，也使國際油價更變化莫測。

油價合理區間每桶 60～80 美元

若去除政治角力因素對油價影響，只從經濟數據面來看油價合理區間。首先美國頁岩油開採成本約在每桶 40 美元，若再加上營運成本，美國原油生產商成本約在每桶 55～60 美元之間。

而沙烏地阿拉伯雖然開採成本更低，但其表示今年財政赤字要減少 4.2%，而相對應的油價是介於每桶 75～80 美元之間。所以沙烏地阿拉伯也不可能放任油價崩跌，且在最近石油減產計劃中，沙烏地阿拉伯最為積極，明顯是為了達到財政預算做努力。

至於俄羅斯方面，去年俄羅斯預算盈餘約占 GDP 2.1%，這是自 2015 年以來，俄首度出現盈餘。同時俄羅斯表達財政結構會進行調整，但是要出現財政收支平衡，油價在 60～65 美元之間是不可缺少的。

因此，綜合來看油價區間在每桶 60～80 美元的範圍內是最符合三方面的預期。若油價超過 80 美元以上，減產協議恐將面臨取消，加上美國大量的供應，油價走勢會自然轉弱。