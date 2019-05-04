能源盤後—WTI原油自1個月低點反彈 但仍連續第2週收低

週五 (3 日) 交易，石油期貨價格小幅走高，WTI 原油價格自前一日收盤的 1 個月低點回彈一些，但收盤自盤中高點下滑，且為連續第二週收低。

美國對伊朗石油的制裁豁免權在週四到期，加上委內瑞拉政局仍動盪不安，引起全球原油供應量緊縮的可能性。然而，美國產量仍維持在創紀錄的水準。

交易者也質疑，沙國是否真的會協助彌補任何石油缺口，或者朝擴大減產協議邁進？OPEC + 的減產協議將於 6 月底到期。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 13 美分或 0.2%，收每桶 61.94 美元，脫離盤中 62.52 美元的高點。根據道瓊市場數據，最前月 WTI 原油期貨契約本週收低約 2.2%。週四該契約收在 61.81 美元，為 4 月 1 日以來最低收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 10 美分或 0.1%，收每桶 70.85 美元。週四該契約交易期間一度跌破 70 美元，達 69.68 美元，但最終收盤回到 70.75 美元，為最前月 Brent 原油期貨契約自 4 月 9 日以來最低收盤價。本週該契約跌幅約 1.1%。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「原油價格仍脆弱，因市場擔心 OPEC 與其盟國無法維持有意義的減產協議續行，且我們很有可能會看到美國、沙國和俄國產量增加。」

在川普政府開始封殺伊朗石油出口時，沙國曾允諾會在必要時增產，但針對沙國為維持原油價格穩定，將供應全球市場多少桶石油的議題，美沙兩國可能面臨攤牌。

Moya 報告指出，「Brent 原油在 70 美元水準找到試探性的支撐點，而 WTI 原油則在 60 美水準前找到買盤。然而，稍早的看漲催化劑已經不再具主宰重大消息的地位，東歐已經找到可以取代受污染的俄國原油之替代品，且委內瑞拉的動盪似乎還沒有達到關鍵的高潮。」

「如果我們持續看到美國產量加速增加，原油價格可能自此看到持續回跌。」

Baker Hughes 週五報告，本週美國活躍的石油鑽井平台數目增加 2 個，達 807 個，但整體活躍的國內鑽井平台 (含天然氣鑽井平台) 數量下降 1 個至 990 個。

《Sevens Report》共同作者 Tyler Richey 表示，「本週基本面更進一步轉向有利空頭，因為美國原油庫存大量增加，再加上俄國上個月產量超過 OPEC + 產量目標的消息。」

「目前來書，今年的漲勢仍完好未受損，只是支撐上漲的基本面樑柱有一些裂縫。技術上來說，如果摜破週四的低點，近期至中期的價格前景就會有相當悲觀的發展。」

商品投資者可能也在消化美國經濟數據，因為週五公布的 4 月勞動市場報告顯示當月新增 26.3 萬新就業人口，助使失業率下降至 3.6%，達 49 年來低點。強勁的就業報告通常被視為原油需求的潛在支撐因素。

其他能源商品