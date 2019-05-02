美國想讓伊朗原油出口歸零 OPEC秘書長：不可能

美國對伊朗實施全面經濟制裁，意圖使其原油出口「歸零」；不過，石油輸出國組織 (OPEC) 秘書長 Mohammed Barkindo 直言，想讓伊朗石油從市場上消失，是不可能的。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，截至 4 月 26 日當週，美國原油庫存增加 993 萬桶，遠高於市場預期 (增加 148.5 萬桶)，並創 2017 年 9 月以來最大增幅；受此消息影響，今(2) 日國際油價走跌。

台北時間週四晚間 8 點 14 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.33%，至每桶 71.22 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.55%，至每桶 63.25 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

伊朗石油部新聞通訊社 (SHANA) 引述 Mohammed Barkindo 說法，稱 OPEC 正試著將石油「去政治化」，「想讓伊朗石油從市場上消失，是不可能的。」

4 月 22 日，白宮宣布，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」，受此消息影響，油價一度漲至 2019 年以來新高；美國總統川普則宣稱，他已對石油輸出國組織 (OPEC) 施壓，要求增產，以壓低油價。