一石二鳥之計！歐盟對美天然氣大採購

歐盟委員會表示，在 2023 年前，歐盟每年從美國進口的液化天然氣增加至 80 萬立方公尺，為 2018 年進口量的兩倍。此舉可以減少歐盟對俄羅斯天然氣的依賴，並緩和與美國之間貿易緊張氣氛。

自 2018 年 7 月至今，歐盟從美國進口的液化天然氣年增 272%。今年 3 月份歐盟與美國的液化天然氣貿易量超過 14 億立方公尺，創歷史新高。

歐盟委員會同時表示，將利用在布魯塞爾舉行的第一屆歐盟 - 美國能源委員會高峰論壇中，進一步討論提升跨大西洋液化天然氣貿易關係。

2018 年 7 月 25 日，美國總統川普在白宮與到訪的歐盟委員會主席容克就雙邊經貿議題舉行會談，當時雙方同意加強在能源領域的戰略合作，具體措施之一即是歐盟從美國進口更多液化天然氣。

(圖片: AFP)

歐盟是僅次於美國的全球第二大天然氣市場。歐盟天然氣供應中，進口部份比重高達 70%，俄羅斯是其最大的單一供應國。

而歐盟提升美國液化天然氣進口數量，這個時機正好是美國企圖加徵歐盟汽車進口關稅之際。歐盟官員表示，他們希望加強美國天然氣採購能有助於為雙方貿易緊張情勢提供一些喘息空間。

此外，歐盟也在找尋求打破俄羅斯對歐洲能源市場掌控之道。長期以來，歐盟一直努力透過開發液化天然氣基礎設施，以取得其它供應商的供應，實現天然氣來源的多元化，不再依賴過度俄羅斯（供應歐盟近 40% 的天然氣）。卡達和澳大利亞均是目前歐盟液化天然氣的主要供應國。

不過，歐盟企圖淡化對於減少俄羅斯能源依賴程度的看法，歐盟官員強調，液化天然氣進口能取得多少市占是由市場決定。