川普對歐洲進口車加徵關稅 引發德國經濟衰退擔憂

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師表示，美國與歐洲之間的貿易戰即將到來，而這個後果可能會讓德國陷入衰退。

歐盟領導人已同意與華盛頓就新的貿易安排進行談判，但僅限於與工業品的談判。討論的範圍可能會讓美國總統川普感到不滿，因為他承受國會的壓力，要讓美國打進歐盟農業市場。

今年 2 月，川普表示，如果美國與歐盟談判無法達成新協議，他將對從歐盟進口的汽車加徵關稅。之後，歐盟威脅要對價值 200 億歐元 (合 220 億美元) 的美國商品徵稅。

雙方都謹慎地堅持現有協議，承諾在會談結束前不採取任何行動。

在週五 (26 日) 發表的研究報告中，德國商業銀行分析師表示，讓歐洲領導人和美國國會都感到滿意的貿易協議的可能性看來很小。它指出，法國在歐盟中的強硬立場已經形成了嚴重的障礙。

報告指出，「法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 已經投票反對與美國開始談判，因為美國不再參與 2015 年巴黎氣候協議。」

但在另一邊，該行指出，美國國會明確表示不會批准任何不包括農業的協議；這是個棘手的主張，因為許多歐盟國家都堅決保護支付農民的補貼價格。

德國商銀表示，「因此，川普可能會宣布對來自歐盟的汽車和汽車零組件加徵關稅，稅率可能是 25%。」

(圖：Commerzbank)

該行引述德國官方統計數據進行研究顯示，2018 年，美國是德國汽車的最大出口目的地，約佔總數的 12%，零組件或整車價值 270 億歐元。

該行估計，川普下令對歐盟汽車進口徵收 25% 的關稅，這將使德國的汽車產業出口金額降至每年 140 億歐元左右。

考慮到該出口數據對德國經濟的實際「附加價值」，該行估計德國的總經濟產出可能下降約 0.25 個百分點。

它說，「在德國經濟正在消極避免衰退的當下，情況更加危險。」

德國經濟在 2018 年第 3 季衰退 0.2% 後，第 4 季停滯不前。第 3 季的衰退是 2015 年以來首見。

法國農業信貸銀行週五另外發表的一份報告指出，每 4 輛運往美國的歐洲汽車中，德國車就占 3 輛。