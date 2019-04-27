高經濟成長還在想Fed降息？經濟學家擔心效果適得其反

美國經濟正在加速發展，股市處於歷史高位。然而，華盛頓的一些人仍在呼籲 Fed 降息，來促進經濟發展。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (26 日) 點評美國第 1 季 GDP，認為這是個超優數字，說明美國經濟表現正處於繁榮時刻。但他沒有因此放棄要求 Fed 降息以幫助經濟，儘管這一做法，通常是用在經濟放緩與金融市場恐慌時。

庫德洛表示，Fed 最愛用的通膨指標顯示，未來幾個月有機會降息。但他補充說：「Fed 是獨立的，我只是在表達我的觀點，總統恰好同意這種看法。」

有必要討論降息？

在 3.2% 的亮麗數據背後，經濟學家看到許多疲軟的跡象，但關於降息的討論，仍令一些人感到困惑，並警告這麼做並不成熟，結果還可能適得其反。

Barclays Capital 美國經濟研究主管 Michael Gapen 認為，現在降息毫無意義，但奇怪的是，目前卻在進行這種討論，美國經濟成長仍然強勁，而勞動力市場也表現出色。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 同樣表示，現在降息只會更糟。雖然 Fed 從 2015 年底後，進入了升息循環，但當前的利率仍低，這使得 Fed 在面對下次經濟衰退或金融恐慌時，迴旋餘地較小，到了真正需要的時候，會發現身上沒有任何子彈。

庫德洛在 CNBC 的一些前同事，也不能理解他的看法。David Faber 說：「你怎麼會在 3.2% 的 GDP 成長後，談論降息一事？」

降息也可能帶來風險

Fed 下週將展開為期兩天的會議，預計不會對利率採取任何動作，但可能會提升對經濟的預期，外界認為，主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能會提及通膨問題。

MUFG 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示，現在的難題在於，為什麼強勁的增長不會導致更多的通貨膨脹？在這種情況下，非常不利於討論升息。

但不僅如此，川普所想看到的，是更進一步降息。

RDQ Economics 首席經濟學家 John Ryding 表示，儘管美國經濟沒有像 GDP 所展示的那麼強勁，但增長並不像 1994 年到 1995 年那樣放緩。在這種時候，談降息實在為時過早，甚至可能是個錯誤。

還有一個風險是，降息可能會使金融市場膨脹，Boockvar 指出，需要降息的唯一因素恐怕是股市，但這將為金融失衡和過度興奮創造條件，反而最終讓泡沫破裂。

另一個問題為，如果 Fed 降息，債券市場可能不會買帳。如果投資者擔心 Fed 過於溫和，長期利率將因此大幅上升，這將反而提高借貸成本，並損害經濟成長。