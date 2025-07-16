助俄軍打烏克蘭的「美國人」正式入籍俄羅斯！普丁親自親自簽署批准

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 12:07

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曾協助俄羅斯打擊烏克蘭軍隊的美國公民 Daniel Martindale，近日在莫斯科正式完成入籍俄羅斯程序並領取護照，成為少數獲俄國籍的外籍支持者之一，引發國際關注。

「美國人」Daniel Martindale正式入籍俄羅斯。（圖：截自俄羅斯媒體影片）

根據《路透》報導，俄羅斯國營電視台於 7 月 15 日播出 Martindale 領取俄羅斯護照的畫面。他身穿西裝、留著短鬍子，對鏡頭微笑並以流利俄語宣讀入籍誓詞：「我，Daniel Richard Martindale，自願並自覺地接受俄羅斯聯邦公民身份，並宣誓遵守憲法。」

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他補充表示：「俄羅斯不僅是我的家，更是我的家人。如今，這份歸屬感不只是情感層面，更成為法律事實。」俄羅斯國家媒體指出，Martindale 的入籍命令由俄羅斯總統普丁親自簽署批准。

目前路透社尚未能聯繫上 Martindale，美國國務院發言人也對此事拒絕評論。

Martindale 自稱為基督教傳教士，是少數公開支持俄羅斯入侵烏克蘭的外籍人士之一。但與其他支持者不同，他實際在烏克蘭境內為俄軍提供後勤與情報支援，行為具高度爭議性。

從俄遠東到烏東前線 冒險跨境參與戰爭

Martindale 曾於 2018 年居住在俄羅斯遠東城市海參崴，學習俄語並擔任英語教師，期間對俄國產生深厚情感。

2022 年俄烏戰爭爆發前，他人在波蘭，並預感戰事將至。他向親俄媒體 《InfoDefense》表示，他預感到俄羅斯會入侵烏克蘭，並希望在入侵發生時在場，並騎自行車穿越邊境進入烏克蘭。

戰爭開始時，Martindale 位於烏克蘭西部城市利沃夫。他回憶當時情景稱：「那其實有點令人興奮。我明白，我一直期待的冒險不會被取消。」