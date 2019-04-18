回敬川普 歐盟發布200億美元報復關稅初步清單

美國總統川普揚言，將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅；歐盟方面不甘示弱，於日前公布了對美國進口商品加稅的初步清單，規模達 200 億美元。

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織 (WTO) 延燒長達 14 年。

4 月 9 日，川普於推特放話，稱「WTO 發現，歐盟對空中巴士的補貼，不利於美國，現在美國將對 110 億美元歐盟商品加徵關稅！多年來，歐盟在貿易上大占美國便宜，但這種情況很快就會告終。」

美歐貿易爭端升溫，歐盟成員國日前同意授權歐盟當局，盡快與美國展開談判，盼緩解緊張態勢。

歐盟執委會週三於官網發布對美進口商品加稅的初步清單，內容長達 11 頁，包括手提包、農產品、直升機、番茄醬等多種商品，都被列入其中。

歐盟執委會聲明。(圖：翻攝自歐盟執委會官網)

歐盟貿易事務執行委員 Cecilia Malmstrom 透過聲明表示，歐洲企業必須在公平、平等的條件下競爭，「我們不希望針鋒相對，但若發生別無選擇的情況，我們必須做好應對措施。」

Malmstrom 強調，「我依然認為，歐盟和美國應維持重要夥伴之間的對話，包括解決這項長期存在的爭端，歐盟願意與美國進行討論，旨在取得公平結果。」