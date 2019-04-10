川普祭關稅威脅、航空貨運量創6年最大減幅 歐洲經濟陷低潮

根據《彭博社》報導，美國總統川普日前於推特發文，揚言將對價值 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅；另一方面，統計數據指出，2 月歐洲航空貨運量下滑，創近 6 年最大減幅，種種跡象都顯示，歐洲經濟正陷入低潮。

由歐洲國際機場協會 (Airports Council International Europe) 資料可得知，2 月歐洲機場的航空貨運量，下滑了 3.3%，連續第 4 個月走跌，減幅為近 6 年最大。

2 月歐洲航空貨運量下滑，創近 6 年最大減幅。(圖：翻攝自彭博)

作為歐洲最大經濟體的德國，2 月境內機場航空貨運量全數下滑，使其經濟前景更顯黯淡。

2 月德國境內機場航空貨運量全數下滑。(圖：翻攝自彭博)

川普週二於推特寫到，「世界貿易組織 (WTO) 發現，歐盟對空中巴士的補貼，不利於美國，現在美國將對 110 億美元歐盟商品加徵關稅！多年來，歐盟在貿易上大占美國便宜，但這種情況很快就會告終。」

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在 WTO 延燒長達 14 年；面對川普的關稅威脅，歐盟不甘示弱，正在醞釀報復措施。

美歐貿易緊張情勢升溫，使全球經濟面臨更多不確定性；國際貨幣基金 (IMF) 日前將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準。

歐洲央行 (ECB) 今日將召開 4 月利率決策會議，外界預期，ECB 將維持利率不變，但可能採取進一步寬鬆措施，因應疲弱的經濟情勢。