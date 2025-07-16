鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-16 15:10

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 16 日出席北京鏈博會表示，AI 的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界。在未來十年中，工廠將由軟體和 AI 驅動，協調人機合作的機器人團隊，生產由 AI 主導的智慧產品。

黃仁勳：AI下一波浪潮是機器人系統。（圖：REUTERS/TPG）

黃仁勳指出，中國的開源 AI 是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與 AI 革命。中國已有數百個計畫運用輝達 Omniverse 模擬數位孿生，用於設計和優化工廠和倉儲。而機器人則在輝達 Omniverse 虛擬世界中進行訓練，以便能夠在實體世界中與人類安全合作。

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他還表示，人工智慧正在改變每一個行業，這其中包括科學研究，也包括像中國的一些標誌性的平台，比如微信、支付寶，還包括路上行駛的自動駕駛汽車，以及人們手中的智能手機，這些都是人工智慧的力量，很期待 AI 在醫療影像診斷技術的應用，這將會改善全球的醫療保健能力。

黃仁勳在鏈博會開幕式間隙接受採訪時透露，目前已經有很多 H20 晶片訂單。一些已經預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。

這是黃仁勳首次出席鏈博會，不僅脫下招牌皮衣，換上唐裝亮相，還驚喜用中文開場致詞，展現文化親和力，更點燃 AI 產業新熱潮，成為鏈博會最大亮點。