日本央行的這句話 讓分析師們感到疑惑了

日本央行今天宣布將短期利率維持在負 0.1% 的超低水準，購買 ETF 的規模維持每年 6 兆日圓，同時也在其最新貨幣政策聲明中最後一頁提到，可能在 ETF 購買計畫中提供投資人借券，引發市場對此舉能否緩解日股流動性的擔憂。

摩根大通資產管理日本有限公司全球市場策略師 Yoshinori Shigemi 表示，日本央行持有的 ETF 已大幅增加，有意透過借券方式，為日股提供流動性。

日本央行先前縮減購買政府公債的規模，並擴大 10 年期公債殖利率範圍，以解決交易量下降的問題，而 ETF 借券給投資人，意味著日本央行的刺激計畫更具持續性。

但不是所有人都對日本央行的舉動抱持正面看法，里昂證券策略師 Nicholas Smith 表示，購買 ETF 以提振股市，再將 ETF 借券給放空者，恐怕會破壞市場的價格發現機制。

新加坡 Asymmetric Advisors Pte 市場策略師 Amir Anvarzadeh 表示，也許日本央行這樣做是為了幫助提高日經 225 股票的流動性，但 ETF 的借券者會使用借券，同時也表明了想要放空指數。

截至去年 9 月，日本央行的 ETF 持有量總計 29 兆日圓 (約 2590 億美元)，市值佔日本 ETF 市場的 77%。

分析師並呼籲日本央行調整 ETF 的買盤配置，增加購買追蹤東證指數的 ETF，並調整追蹤日經 225 指數的 ETF，以緩解部分日經 225 指數股票的過度飆漲，例如權重很高的迅銷 (Fast Retailing)，今年 2 月初以來股價飆漲逾 30%。