日本央行：景氣持續緩慢擴張、朝2%通膨目標邁進

日本央行總裁黑田東彥在週一 (8 日) 上午，於日本央行總行所召開的支店長會議的會前談話上表示，目前日本景氣雖然受到國外經濟趨緩的影響，但在未來展望的看法上認為「仍會繼續緩慢擴張」，有關物價通膨方面「會朝著 2% 逐漸的提高」，發表了看法。

黑田總裁表示，日本經濟雖然在出口、生產方面有受到國外經濟趨緩的影響，但是因為所得轉向支出的循環構造運作下，有在緩慢的擴張。

有關核心消費者物價指數 (CCPI)，和去年同期相比「在 0% 水準的後半推移」。在未來展望的看法上「因為宏觀的供需落差造成增長的狀態持續，還有在中長期的物價上漲率預測會向上攀升」等背景因素，「認為將會朝著 2% 逐漸的提高上升率」。

而另外在金融系統方面，黑田總裁也指出「正維持著安定性」。認為目前處於「極度寬鬆的狀態」。

日本央行總裁黑田東彥認為目前日本處於「極度寬鬆的狀態」。(圖：AFP)

在金融政策營運上，為實現 2% 通膨目標，在當前短期利率的殖利率曲線控制 (Yield Curve Control， YCC) 操作方面，質與量的寬鬆作法會在「必要的時間點前」持續下去。利率政策「隨著經濟、物價的不確定性，在短期內將維持現在極低的長短期利率水準」。

而今後朝著通膨的目標，將會「在必要的政策上作出調整」來維持走勢。

日本央行在週一 (8 日) 下午則將會公布 2019 年 4 月份的地域經濟報告。