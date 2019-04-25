日本央行強化零利率承諾 並下調GDP預期

日本央行表示將至少在 2020 年春末前後把利率維持在超低水平，以向投資者保證貨幣政策將保持高度寬鬆，同時日本央行亦在本次會議上，下調了 GDP 的經濟增長預期。

日本央行 4 月會議重要經濟預期調整：

把 2018 財年 GDP 增​​速預期從 0.9% 下調至 0.6%；

把 2019 財年 GDP 增​​速預期從 0.9% 下調至 0.8%；

2020 財年從 1% 下調至 0.9%；2021 財年 GDP 預期為 1.2 %。

維持 2019/20 財年核心 CPI 預期 1.1% 不變；

將 2020/21 財年核心 CPI 預期由 1.5% 下調至 1.4%；

預計 2021/22 財年核心 CPI+1.6%。

對於全球其他地區一些應對低通膨和面對「政策日本化」之名的央行來說，日本央行這樣的展望並不是個好跡象。日本央行周四的政策立場凸顯出其手中用以提振通膨或應對經濟嚴重滑坡的工具有限，而且還必須得密切關注政策的副作用。

日本央行在其政策聲明中表示，「使其繼續實施強有力的貨幣寬鬆政策的立場更加明確」，並誓言要維持極低的短期和長期利率至少到 2020 年春季末左右。

黑：日本央行總資產 / 日本 GDP 紅：Fed 總資產 / 美國 GDP 藍：ECB 總資產 / 歐盟 GDP

此前，日本央行承諾在「較長一段時間內」把利率維持在極低水平，同時監測圍繞定於 10 月上調消費稅的影響的不確定性。

在解釋其延後前瞻指引的決定時，日本央行指出經濟活動和物價前景存在「高度不確定性」，包括海外經濟體的動態。

展望報告

黑田東彥將於當地時間 15:30 在東京舉行新聞發布會。鑒於他過去曾誓言要採取先發制人的措施以儘快達到通膨目標，因此他可能會面臨有關日本央行為何不採取措施來加強刺激的問題。他對全球經濟所面臨風險的看法也將成為焦點。

黑田東彥此前堅持認為，價格向目標水平邁進的勢頭依然完好無損。

越來越多的經濟學家表示，即將出現更多的某種形式的寬鬆貨幣舉措。近一半的受訪經濟學家現在預計，日本央行下一步的政策舉措將是更多的寬鬆政策，高於去年 12 月的比例 14%。

然而，正如上周金融系統半年度報告中強調的，寬鬆政策的副作用不斷增加，這可能會令央行束手束腳。一個房地產貸款指標自 1990 年以來首次變為「紅色」，不過日本央行稱市場本身沒有出現過熱的跡象。

日本央行表示，將考慮為其所持的交易所交易基金 (ETF) 引入一個借出工具，此舉可能會緩解關於央行購買會損害 ETF 和股票交易流動性的批評聲音。

本次日本央行會議政策概要