歐股盤前─市場靜待財報公布 指數期貨走揚

巴克萊 (Barclays)，愛馬仕(Hermes) 和拜耳 (Bayer) 等企業，今 (25) 日都將公布財報，市場靜待其表現，歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 35 分，Investing.com 報價顯示，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.17%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.07%。

截至發稿，上證綜指下跌 2.12%，深證成指下跌 2.51%；南韓 Kospi 指數下跌 0.49%，日經 225 指數上漲 0.48%；台股收漲 12.22 點，至 11039.86 點。

德國市場研究機構 GfK 預計於倫敦時間週四上午 7 點，公布 5 月份消費者信心數據；另一方面，巴克萊，愛馬仕和拜耳等企業，將於週四上午，發布財報。

美股方面，近期微軟、臉書、波音、卡特彼勒等重量級業者，陸續公布財報，表現好壞參半；接下來，投資人將關注週五公布的首季國內生產毛額 (GDP)，藉以判斷美國經濟情勢。

週三道瓊工業指數收跌 59.34 點 (0.22%)，至 26597.05 點；標普 500 指數收跌 6.43 點 (0.22%)，至 2927.25 點；那斯達克指數收跌 18.81 點 (0.23%)，至 8102.02 點。

美中兩國 4 月 30 日將於北京展開第 10 輪高階貿易談判，知情人士透露，雙方希望在 5 月底前，達成貿易協議草案，且日本已成為簽約峰會的可能地點之一。

白宮聲明指出，本輪談判結束後，中方談判代表、中國國務院副總理劉鶴，下月將率團赴美，於 5 月 8 日，展開另一輪貿易磋商。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上週美國原油庫存意外大增 550 萬桶，遠高於分析師預期 (130 萬桶) ，並創 2017 年 10 月以來新高，抵銷了石油輸出國組織(OPEC) 減產、美國對伊朗及委內瑞拉制裁，導致油市供給吃緊的影響。

布蘭特原油期貨週三上漲 0.06 美元 (0.08%)，收每桶 74.57 美元；西德州原油期貨下跌 0.41 美元 (0.62%)，收每桶 65.89 美元。