〈財報〉任天堂財測不如預期 股價一度大跌5%！

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 在週四 (25 日) 公布了 2019 財年 (截至 3 月底) 最新財報。由於 Switch 遊戲主機的銷量年增 12.7% 至 1695 萬台 (較上個年度多了 190 萬台)，還有 23 個銷量突破 100 萬套的遊戲帶動下，合併營利大增 4 成。

財報關鍵數據

營收年增 13.7% 至 1 兆 2005 億日圓。

合併營益年增 40.6% 至 2497 億日圓。

合併純益年增 39.0% 至 1940 億日圓。

任天堂的古川俊太郎社長強調「Switch 的銷售步調非常的快速」。

(圖: Investing.com)

不過任天堂在 25 日時表示，預期 2020 年 3 月期的合併純益，將年減 7.2% 至 1800 億日圓。雖然預估 Switch 主機還有遊戲軟體銷量將會增加，但是由於匯損的影響，最終收益恐出現近 4 年來的首度衰退。

也由於財測低於市場預測的中間值 2579 億日圓，讓失望的投資人在週五 (26 日) 開盤後大量賣出。在東京股市開盤之後，任天堂股價開低走低，股價跌幅一度超過 5%。在日本時間 26 日 10 點 53 分時，下跌 1.69% 股價 37860 日圓。

任天堂去年賣出 1.19 億套遊戲軟體，預估今年將賣出 1.25 億套 Switch 遊戲，低於市場預估。

岩井 Cosmo 證券的川崎朝映資深分析師表示，市場上「對於業績展望有趨於保守的印象，但是收益性較高的遊戲軟體銷售情況不如預期，這是讓人有所疑慮之處」。

在 26 日一早，任天堂的古川俊太郎社長證實，正與騰訊合作，要在中國市場銷售 Switch 遊戲主機。岩井 Cosmo 證券的川崎認為「開賣這件事已經反映在股價上，不過若看不到對於業績上的貢獻，就難以再對其作出評價」。