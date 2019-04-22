中國：全球最大電動車練兵場

在中國這個全球最大的電動車 (EV) 市場，於 2018 年共賣出了 125 萬輛的純電動車。不僅占了該年全球電動車銷售量的一半以上，更是日本國內電動車銷量的 25 倍之多。

而造成電動車在中國市場熱賣的原因，則可回溯到中國政府於 2010 年所推出的電動車補助措施。中國政府對於購買新能源車的補貼相當明確，於 2011 年時，在購入每輛新能源車的最高補貼金額上，混合動力車 5 萬人民幣、純電動車 6 萬人民幣、燃料電池車 25 萬人民幣。而在 10 公尺以上大巴，混合動力車每輛最高可補貼 42 萬人民幣、純電動車為 50 萬人民幣，而燃料電池車更高達 60 萬人民幣。

豐田的燃料電池車 (圖: AFP)

這是中國企圖挽回過去在燃油汽車工業發展上的頹勢，而在電池等新興產業的培育上所下的一帖猛藥。以目前的成果來看，這作法也似乎湊效。而中國政府更計畫在 2020 年時，要將新能源車的銷量提升到 200 萬輛；到了 2025 年時，更是上看 700 萬輛。

在本月 16 日揭幕的「上海國際汽車工業展」上，德國福斯、美國 GM、日本豐田 (7203-JP) 等國際汽車大廠，也都紛紛展出旗下最新電動車款。

主要也是因為各家車廠，為了因應中國電動車的購車補助在 2020 年退場，而在政策上將轉為雙積分制的緣故。歐美日的所有汽車大廠為了繼續在中國市場銷售燃油車，都不得不展開電動車的生產。

而在這樣的趨勢下，中國也成了全世界最大的電動車實驗場所。龐大數量的電動車行駛於中國各地，也讓各家車廠得以進行性能測試，並收集各項數據。

日產的純電動車 LEAF (圖: AFP)

豐田汽車副社長吉田守孝就表示「中國在電動化及資訊化方面，領先全球」。在中國市場的所作的努力，極有可能影響日後在全球市場的表現。

中國的比亞迪還有北京汽車集團，占了全中國 95% 的電動汽車占有率。而這回全球各大車廠在上海車展推出新款電動車，還有上海蔚來汽車 (NIO) 等新面孔的出現，也造成了三強鼎立的局面。

然而隨著電動車的普及，也凸顯出充電樁不足的問題，還有電池生產成本下降等現象。

作為鋰電池正極材料的鈷，其價格在近期內就出現了大幅下跌。4 月中旬在中國國內的交易價格為 1 公斤 261 人民幣。也是自 1 年多前的 2018 年 3 月出現近期的價格高點以來，就持續下跌。和去年同期相較，便宜了約 6 成左右。

但是國際間對於電動車的普及速度，似乎也出現了懷疑的看法。自 2018 年夏天以來，在需求上就呈現趨緩的現象。像是美國特斯拉的電動車用電池工廠，就暫停了增產投資計畫。

電動車因為構造較過去的燃油車來的單純，在於自動駕駛的發展上也較有優勢。著眼電動車的普及，還有次世代汽車競爭這兩個目標，也都讓中國成了全球汽車大廠的練兵場。

企業用戶是中國電動車市場的重要消費族群。目前中國有約 6300 家提供搭車服務的公司，這些公司擁有約 20 萬輛的電動車，並預估年成長率將達 20%。

而一般會購買電動車的民眾，多半是因為燃油汽車的牌照難以取得，或是富裕階層買來當作家中第二輛代步車來使用。不過對一般居住在公寓大樓的民眾而言，電動車的充電其實是很大的問題。

而打著中國製造 2025 口號的中國領導層，何時能將官方的補助金與各種限制廢除，讓車市回歸市場機制，則是大家所關注的。