中國業者靠政府補貼大打價格戰 台韓LCD廠頭痛

日經新聞報導，包括京東方在內等中國液晶顯示器 (LCD) 面板製造商，受惠於政府補貼，得以將 65 吋 LCD 面板價格，壓低約 30%，大打價格戰，使台灣、南韓廠商壓力大增。

由於面板製造商已經減少產量，目前 32 吋 LCD 面板的價格已經停止下跌，且價格已經低於生產成本。

但由於北美和中國市場需求大漲，65 吋 LCD 面板可說是供應商的搖錢樹，65 吋 LCD 面板價格在過去一年中下降了 30%，並且持續下滑。

隨著像是 BOE 京東方的中國廠產能大幅增加，價格也隨之出現下滑趨勢。在地方政府的慷慨補助下，中國供應商建立了能夠廉價生產大面板的工廠。

中國生產商的極端低價，引發了面板市場的一場份額爭奪戰，市場的快速萎縮，讓台韓大廠大受打擊，尤其是韓國 LG Display 和台灣友達光電。

(截自日經新聞)

2 月份大批量銷售的半成品 Open Cell 液晶面板價格約為 41 美元，與上個月相比變化不大。在 1 月份連續下跌四個月後，目前價格已經停止下跌。

由於 32 吋面板的的佳格已經低至，難以產生利潤的方式，目前供應商已大幅削減 32 吋 LCD 面板產量。一些分析師現在預測，隨著供應緊縮，價格可能再次上漲。

但大型顯示器的情況就不同了。2 月份 65 吋面板價格約為 215 美元，比上個月下降 2%。在過去一年中，這些面板的價格下滑了近 30%。 55 吋螢幕的價格也在下滑，2 月份下滑 3% 至 139 美元左右。

行業分析師指出，目前中國大廠正在透過補助先進的工廠，以生產出更好的面板品質。

中國廠京東方近上海合肥 10.5 代線廠生產效率高，能高效地將大型玻璃基板轉變為液晶面板。華星光電的 10.5 代線廠也產能全開，供給大增。

分析師警告說，即使是 65 吋和 75 吋面板的價格也可能在年底時跌至低於成本價。如果說，在美國和中國越來越受歡迎的大型電視螢幕利潤受到壓制，供應商的營收將受到巨大打擊。

至於 32 吋面板價格下跌趨緩，能讓供應商喘口氣，但長期來看，前景黯淡。