〈鉅亨看世界〉你被自己的個資出賣了嗎？

各位讀者您還記得當初最早在網購時，於電腦前或是手機上輸入個資和信用卡號的心情嗎？那種猶豫不安的心情，是否到了現在還猶記在心，或者早已麻痺了呢？

隨著科技的發展，在臉部辨識、指紋辨識、聲音辨識、GPS 衛星定位、行動支付等等的各式應用，我們的臉部特徵、指紋、聲音、所在位置，還有購物習性等等，或多或少都儲存在我們手上功能強大的智慧手機或雲端上頭。

各式 SNS 社群網路服務的使用，還有網路瀏覽及動畫影片觀看紀錄，這些大數據也都讓服務商們可以從中窺見使用者的喜好與人格特徵，可能比起我們自己還要了解我們。

網路服務業者或電商們，運用 AI 技術順水推舟的適時在各式連網裝置上打出廣告，讓我們在不知不覺中就將商品放入購物車當中；或是在潛意識裡，影響我們的政治風向。其滲透能力，真的超乎我們的想像。

目前台灣已有部分銀行業者，推出以指靜脈替代現金金融卡的 ATM 機器；還有利用視網膜辨識技術的門禁系統等，真的從裡到外都比我們自己還要清楚我們自己的身體。

使用指靜脈技術的 ATM (圖: AFP)

運用最新的電腦科技，已可使用臉部圖像還有聲音資料，製作出與本人維妙維肖的影像檔。是真是假，已難以分辨。而在網路上，都可輕易的取得這些創作用素材。

而行動支付業者們，更可透過我們的購物資料還有繳款紀錄等，知道我們的購物習性，並對我們進行信用評分。雖然過去的各式會員卡也能達成類似目的，只是透露的資訊更多更廣。像是在中國相當普及的芝麻信用、騰訊信用、小米信用等信用評分服務，可用在交友、求職、租屋等個人信用參考上，雖然是個方便的工具，但是也對民眾們造成了一定程度的制約。

就像過去人們沒有信用卡或銀行往來紀錄一般，在申請貸款時讓金融機構沒有一個參考的依據。只是對我們的生活影響更廣，在無法出示這類個人數位信用資料時，可能什麼都不能。而且在資安的疑慮上，也更加讓人感到不安。

屆時也可能出現信用點數買賣的灰色地帶，或是有專門幫人調高信用分數的不法駭客生意。活在數位時代真的樣樣都好都方便嗎？這或許是我們需要多作省思的地方。