長榮航空與桃空職工三度調解破局 公司盼重啟協商之門

長榮航空 (2618) 與桃園市空服員職業工會勞資爭議昨 (17) 日進行第三度調解破局，桃空職工將於 19 日前召開會員代表討論後續行動。而長榮航空昨日傍晚召開記者會表示，對於調解不成感到遺憾，同時再度喊話，協商大門永遠敞開，盼工會重回談判桌，一起創造雙贏。長榮航空人事室協理許平指出，原先爭議有 12 項，昨日主要在聚焦禁搭便車、比照華航提高日支費(外站津貼)、改善過勞航班、人評會與勞工董事等議題，不過工會對公司所提方案認為差距過大，而工會拒絕調解委員希望能有第 4 次調解，導致調解不成立。



許平指出，禁搭便車訴求是破局最主要原因，長榮航空有 1.1 萬位員工，其中 4200 多名空服員，而加入外部職業工會約有 3000 人，長榮航尊重員工加入企業工會或職業工會自主選擇，不過若禁搭便車，恐產生差別待遇。而長榮航空也釋出善意，願意設置「勞資和諧基金」，擬每年給工會 100 萬元。



針對辛勞航班方面，長榮航空空服部本部協理馮美莉表示，工會一開始訴求單一航段飛行時間 (FT) 超過 3 小時，就應在外站過夜，與業界水準落差太大，而長榮航就工會要求的兩個特定航班提出對案，包含桃園 - 北京航班在跑道歲修的 1 個月及雷雨季節的 3 個月期間，讓空服員在當地過夜，桃園 - 東京 BR198 航班除冬季班表 5 個月期間試行過夜外。同時每半年會與工會重新檢討航班，另更提出增設「飛安服勤奬金」，讓空服員每月實質增加 1500 到 2500 元不等收入。



馮美莉強調，儘管團協還沒簽成，不過像是每月飛時保障 60 小時，或部分辛勞航班已陸續在做改善，譬如空服員覺得較辛勞的桃園至金邊航班，3 月已開始採專飛方式派遣，這方案 1 個月只要上班 10 天，其餘 20 天休息，或是可申請自行搭配歐美長程航班、區域過夜班，每月只需要 18 名組員，吸引 200 多人報名。



至於日支費方面，長榮航空空服部本部經理陳妙麗表示，工會要求日支費從 1 小時 90 元比照華航提高至 150 元，不過因長榮航與華航 (2610) 日支費計算方式不同，若按照長榮年終 4 個月、近 3 年調薪 7000 到 8000 元等，兩家航空待遇約相近。



長榮航空指出，1 位大學畢業生進入長榮航空成為空服員，每月平均飛時達 75 小時，年收入即可超過 90 萬元，快則 4 年可升任副事務長年收入約 110 萬，依行政院主計處提供薪情平台試算，收入已超越 80% 以上的受薪族群。



針對勞工董事，長榮航認為法源毫無依據，加上內部評估也沒有增設必要性；人評會機制，長榮航認為可選任一名空服員擔任人評會程序觀察員，親身參與確認程序保障，不過尚未與工會交換意見。



長榮航空指出，這幾年已漸漸改善空服員勞動條件，不過工會訴求卻是跳躍式的，而長榮航仍想辦法跟桃空職工一起努力，避免發生罷工事件，盼重啟協商之門。

