中壽入選「臺灣永續指數」 壽險業唯一

根據全球永續投資聯盟（GSIA）2018 年調查報告，全球永續投資規模已達 30.7 兆美元，永續作為不只影響年輕世代對企業的好感度，做為求職時的依據之一，也逐漸獲得國內投資人的關注。中國人壽 (2823-TW) 今 (18) 日宣布，首度入選「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) 成分股，是唯一獲選的壽險公司；此外，中壽入圍國際最大線上 CSR 平台 CRRA 最佳報告書獎全球 TOP 10，為全球唯一入圍的金融業。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽積極實踐永續發展，結合國際趨勢如聯合國永續發展目標 (SDGs)、聯合國永續保險原則 (PSI) 及責任投資原則 (PRI) 納入考量，此次獲選「臺灣永續指數」，獲評審給予「兼具財務及永續價值之公司」的高度肯定。

黃淑芬進一步表示，此次獲選「臺灣永續指數」，在整體評級中通過 300 項以上的題項評鑑，並評估中壽在財務及 ESG(環境 Environment、社會 Social 及公司治理 Governance）面向的表現，從眾多企業中脫穎而出，就是中壽財務及永續價值兼具的體現。

「臺灣永續指數」是證交所旗下臺灣指數公司與英國富時羅素 (FTSE Russell) 共同合作，結合臺灣指數公司在臺股指數的編製與研發能力，以及 FTSE Russell 符合國際標準的 ESG 評鑑模型，發展出符合國際社會責任投資與永續概念的指數。

證交所總經理簡立忠指出，獲選「臺灣永續指數」，代表中壽永續作為是業界標竿，財務體質穩健，經營卓越，可說是品學兼優的優等生。

黃淑芬強調，中壽會持續為保戶、股東、員工及社會創造最大利益，成為最有價值的壽險公司。

中壽已連續四年榮獲台灣證券交易所「上市上櫃公司治理評鑑」最高級距排名 Top 5%，為評鑑開辦以來唯一連續四年皆獲此殊榮的壽險公司。

此外，中壽還入圍國際最大 CSR 報告書線上平台獎項 CRRA 之「最佳報告書」(Best Report) 全球 TOP 10，更連續三年獲台灣企業永續學院頒發「TOP50 企業永續報告獎」最高榮譽獎項，在所有金融與保險業類別中名列第一，三年內共獲得十項大獎肯定，充分展現中壽持續精進推動永續。

