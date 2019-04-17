〈長榮空服恐罷工〉一張表看懂長榮航、華航待遇的差異

長榮航 (2618-TW) 今 (17) 日第三度進行勞資協商仍破局，針對桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 提出比照華航日支費每小時給予 5 美元一事，長榮航回應，目前日支差旅費 (又稱外站津貼) 每小時 90 元，已優於一般國際行情，且長榮航底薪較華航高，將整體年收入折算為日支費後，與華航空服員差距不大。

圖表：長榮航提供。

長榮航說明，日支差旅費是補貼空服員停留外站的餐費、雜費，並非薪資，除了現行每小時新台幣 90 元的日支費，飯店是全面免費供應早餐，換算下來空服員平均每頓餐費約 1600-2000 元，每月平均支領超過 2 萬元，已優於一般國際行情，是否不敷使用可受公評。

圖表：長榮航提供。

而若有日支費不足夠補貼其餐費的航點，長榮航也願意和桃空職工個別討論調整。

同時，為提高空服員的薪資福利，長榮航空此次特別將上次調解時所提出的「飛安服勤獎金」擴大適用範圍到全航線，但桃空職工並未採納。

長榮航強調，回饋員工最直接的方式就是加薪 (加在本薪或飛行加給) 和年終獎金，桃空職工卻欲將費用薪資化，恐是本項日支費爭議所在。

圖表：長榮航提供。

長榮航以 2018 年數據資料分析，一位大學畢業生進入長榮航空經過數個月的訓練正式成為空服員上線服務，每月平均飛時達 75 小時，年收入即可超過 90 萬元，優於多數社會新鮮人平均收入，且快則 4 年可升任副事務長，年收入約 110 萬；依行政院主計處提供的薪情平台試算，此收入已超越 80% 以上的受薪族群。

在整體薪酬待遇上，長榮近年連續平均每年調薪每月 2000 元，今年調薪每月 3000-4000 元，並且連續 4 年發放 4 個月的年終獎金和員工紅利。

長榮航強調，單就過去幾年的每年薪資調整幅度，已明顯超過同業水準，且在班型派遣上，長榮航空歐美航線至少 4 天班起跳，提供組員有餘裕的休息時間，若將整體年收入折算為日支費後，與華航空服員差距不大。

而在休假方面，依 2018 年統計資料，長榮空服員實際平均年休假日 134 天 ，優於法定 116 天休假日，若再計入「假兩天班」所得的休息日，空服員年休息日上看 140 天。