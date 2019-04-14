〈鉅亨看世界〉展店的藝術

對於便利商店、超級市場，以及零售和外食等產業而言，展店數量的多寡，似乎就意味著成長規模的大小。但是從日本近年來因人力不足所造成的一連串問題來看，「展店 = 成長」的這個方程式，似乎也有盲點存在。

日本規模第 3 大的連鎖加盟便利商店 LAWSON(2651-JP)，在 2019 年 4 月 11 日時表示，2019 年度的展店計畫將「維持在 0」。而便利超商龍頭 7-Eleven 的母公司 Seven & I 控股 (3382-JP)，則表示在 2019 年度的展店計畫將為 150 家，創下近 40 年來的最低水準。

日本各家便利超商業者均面臨人手不足的窘境 (圖: AFP)

其背後的原因在於過度的展店下，加盟店的獲利能力已不如以往。另外在人事成本的支出上，和 10 年前的最低薪資相較，已經增加了 2 成以上。

LAWSON 的竹增貞信社長，在 2019 年 2 月期的決算發表會上表示，「將會徹底的對加盟主進行支援」。對於遭遇人手不足，在 24 小時營運上出現困難的加盟主們伸出援手。而 2019 年度展店數量為 0 的這項決定，也是自 2002 年距今 17 年前在店面數量出現減少以來的最低展店水準。

也將輔導加盟主將店面遷往較佳的地點，盼能藉此提高獲利。另外在 2019 年的 10 月前，也將在所有的店面導入自助式收銀機，減輕在人力上的工作負擔。

Seven & I 控股則是減少展店數量，將重點轉移到強化加盟店的體質。這也造成本年度的預估營收降至 4200 億日圓，底於中期經營計畫的 4500 億日圓目標。

根據日本三大便利商店 7-Eleven、全家 (8028-JP)、LAWSON 的試算，在 2018 年單一店面的營收額平均為 700 萬日圓，較 10 年前減少了約 3 成左右。

而在超市、外食、成衣等實體店面方面，也因為人事成本提高、人口減少和網購等電商的崛起，在獲利上都不如從前。

如何集思廣益，在生產效率上作出改善，也將是整體日本經濟的共通課題。