日股狂飆的隱形代價？日本遭中國超車 跌至全球第三大債權國
鉅亨網編輯林羿君
儘管日本海外資產總額在 2025 年再創新高，但仍遭中國超越，跌至全球第三大債權國。
日本財務省週二 (26 日) 公布的最新數據，截至 2025 年底，日本淨海外資產總額創下 561.8 兆日元（約 3.5 兆美元）的歷史新高。然而，中國淨海外資產以更快的增速攀升至 636.3 兆日元，正式超車日本。
這也是繼前一年日本將盤踞 34 年的全球最大債權國寶座讓給德國後，名次再度下滑。2025 年德國依舊以 675.5 兆日元的淨海外資產傲視全球。
所謂淨海外資產，是指本國居民持有的海外資產，扣除外國投資人持有的本國資產，並經匯率變動調整後的數值，概括反映一國長期累積的經常帳收支結果。
日本財務省指出，德國與中國之所以能居於領先地位，主要是受到貿易實力支撐，帶來了更龐大的經常帳順差。
相較之下，日本淨資產增速放緩，部分原因在於日股大漲推升了本國資產價值，進而導致外資持有的日本資產（即日本的海外負債）水準大幅上揚。
週二的數據亦顯示，日本海外資產年增 8.5%，達約 1,806 兆日元，主要受企業對外投資擴大帶動，尤其集中在美國與瑞士；金融保險、運輸設備及非鐵金屬等產業為主要投資領域。
同期間，日本對外負債增加 10.5%，達 1,244 兆日元。2025 年內，日經 225 指數大漲 26%，突破 5 萬點。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 伊朗戰爭爆發以來 日本首艘油輪經荷姆茲海峽抵日
- 已暫停向日本出口稀土4個月？中國外交部回應了
- 日股首度漲破6.5萬點 外資瘋湧：上漲空間才剛打開
- PPI超預期、失業率探底 法人看好日本擺脫通縮 經濟「拐點」確立助攻日股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇