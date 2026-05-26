鉅亨網編輯林羿君 2026-05-26 10:50

儘管日本海外資產總額在 2025 年再創新高，但仍遭中國超越，跌至全球第三大債權國。

日股狂飆的隱形代價？日本遭中國超車 跌至全球第三大債權國。(圖:shutterstock)

日本財務省週二 (26 日) 公布的最新數據，截至 2025 年底，日本淨海外資產總額創下 561.8 兆日元（約 3.5 兆美元）的歷史新高。然而，中國淨海外資產以更快的增速攀升至 636.3 兆日元，正式超車日本。

‌



這也是繼前一年日本將盤踞 34 年的全球最大債權國寶座讓給德國後，名次再度下滑。2025 年德國依舊以 675.5 兆日元的淨海外資產傲視全球。

所謂淨海外資產，是指本國居民持有的海外資產，扣除外國投資人持有的本國資產，並經匯率變動調整後的數值，概括反映一國長期累積的經常帳收支結果。

日本財務省指出，德國與中國之所以能居於領先地位，主要是受到貿易實力支撐，帶來了更龐大的經常帳順差。

相較之下，日本淨資產增速放緩，部分原因在於日股大漲推升了本國資產價值，進而導致外資持有的日本資產（即日本的海外負債）水準大幅上揚。

週二的數據亦顯示，日本海外資產年增 8.5%，達約 1,806 兆日元，主要受企業對外投資擴大帶動，尤其集中在美國與瑞士；金融保險、運輸設備及非鐵金屬等產業為主要投資領域。