華為任正非：不排除供應晶片給蘋果iphone之可能

在一場雨美國財經網站 CNBC 的獨家專訪中，華為創辦人兼 CEO 任正非表示，華為並不排除銷售 5G 晶片給蘋果 iPhone 和位於矽谷的其他智慧手機生產商。

CNBC 指出，即便目前蘋果 (AAPL-US) 尚未推出 5G 手機，但華為有可能成為蘋果手機的 5G 數據晶片供應商。

這對向來只提供晶片給自家公司的智慧手機的華為來說，是公司知識產權的一大政策轉變，也意味著華為將挑戰原先替蘋果供應晶片的高通 (QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US)。

目前高通有一款可以支持 5G 的數據機，而英特爾的產品預計不會在 2020 年之前上市。目前蘋果與高通的官司難捨難分，這意味著如果蘋果想要在今年推出 5G 手機，華為可能會是個選擇。

據 CNBC 報導，蘋果已有自己的 5G 處理器，因此不太可能使用華為的「麒麟 980」5G 處理器，但或許蘋果會考慮使用華為 5G 晶片調解器 (Modem)。

任正非也在訪談中提到蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Job) 是個「超級偉大的人」，他認為賈伯斯的偉大不在於他發明智慧手機或創立蘋果，「而是因為他創造了一個網路時代」

他更談到華為過去在智慧手機的訂價策略中犯了錯誤，「因為成本相對低，因此我們將價格定在較低的水平，使得西方企業難以和我們競爭，我們對此也進行了許多調整。」