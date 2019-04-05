〈鉅亨看世界〉日本漫畫界師匠：尾田榮一郎

日本動漫發展至今已不光只是全球動漫產業重要的一部分，甚至成為動漫的代名詞。根據資料統計，2016 年，日本動漫在全球動漫市場比重高達 60%，在歐美市場的市占率更超過 80%，全球約有 87.2% 的人口都看過來自日本的動漫作品。

而在日本動漫界中，最火熱漫畫非屬海賊王 (或稱航海王) 莫屬，其在日本漫畫界中的主導地位，已無人能出其右，甚至第二名也被遠遠拋在後頭。006

資料來源: 網路整理，鉅亨網製表

以銷售排名來看，從 1999 起至 2018 年，海賊王只有在 2005 年沒有拿下年度漫畫銷售量冠軍，其餘各年份海賊王銷售數字均穩居王座。

海賊王在漫畫界火熱的程度，連作者尾田榮一郎在 2015 年都獲頒，「單一創作漫畫作者發行量最多」的金氏世界紀錄。當時獲頒的累計發行量高達 3 億 2086 萬 6000 冊。時至今日，根據集英社官方說法，海賊王已發行量已突破 4 億 3000 萬冊，尾田榮一郎不斷在建築這座紀錄高牆中。

集英社金雞母－海賊王

海賊王對於集英社有多重要？2017 年集英社營收 1175 億日元，其中，雜誌類營收 577 億日元。海賊王 2017 年銷售約 1150 萬冊，每冊 420 日元，產值約 48 億日元。

看似海賊王貢獻雜誌類營收比重不到 10%，但雜誌項目中還有來自 jump 漫畫周刊的營收，且海賊王是其連載內容之一，而漫畫周刊部份預估貢獻營收約 240 億日元，以海賊王的超高人氣來看，漫迷主要都是為了海賊王而來。

資料來源: 新文化通信社，鉅亨網製圖

此外，集英社營收還有廣告及數位、版權業務，所以海賊王不光只有在漫畫方面有直接的貢獻，其它如動畫、電影、周邊玩具及用品等，海賊王也能產生巨大影響力，且為集英社帶來充沛的營收。綜合來看，海賊王是集英社最重要的金雞母也不為過。

日本漫畫界師匠－尾田榮一郎

海賊王的核心人物非屬尾田榮一郎莫屬。海賊王之所以成功，就是因為他對於漫畫的執著。先不論畫功如何，但數十年來如一日的作畫態度，凡事親力親為，並站在讀者角度思考等方面，造就他年收入 31 億日元的驚人成就。

海賊王在 1997 年開始連載，早期尾田榮一郎熱愛作畫的心情，使得他平均每日睡眠時間只有三小時。這樣的體力在年輕時候還能維持，但隨著進入中年，對於體力負荷也愈來愈重。

對於作畫的執著，使他曾經一度病倒送醫，當時震驚全球動漫界。而在康復後，在集英社強制調整出刊速度之下，才有較多休息時間。不過，即使在大病後，他還是直言睡眠是浪費時間，就算不畫畫他還是會努力尋找創作靈感。

世界上成功的人士心法很多，但都有一個共同點就是執著，要說是專注也可以。當然我們不需要像尾田一樣執著到瘋狂的地步，但只要在該努力的時間「執著」，像是海賊王主角魯夫一樣，不斷累積自己實力，朝著夢想前進，難關自然就會在不自覺間突破。