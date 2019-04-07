〈鉅亨看世界〉各國5G大比拼

隨著 5G 行動通訊技術在許多國家中的開發與啟動，哪個國家、哪些公司能最先在 5G 競賽中取得先機與領導地位，成為了目前市場上熱議的話題。根據研究機構 Analysys Mason 最新的一份報告顯示，美國與中國在 5G 競賽中的實力幾乎是並列第一。

「一年前，中國和韓國在 5G 實力方面處於領先地位，美國緊隨其後。」該機構在報告中表示。「今年，美國迅速竄升，超越韓國，與中國並列第一。」

報告中也預估，到 2019 年底，美國的商業 5G 部署的數量幾乎將是排名第二國家的兩倍。今年美國運營商預計將有 92 個社區 / 城市級 5G 部署，而韓國為 48 個，英國則是 16 個。

「總體而言，我們發現美國運營商已率先採取行動推出 5G 相關服務，同時配合上美國政府為改善行動通訊基礎設施而進行的改革，為美國在今年的排名中取得了領先地位。」Analysys Mason 資深顧問 Janette Stewart 在一份聲明中表示。

各國 5G 實力比較 (圖: rcrwireless)

從全球可用頻譜來看，美國已經率先提供低頻頻譜，其中大部分用於 4G 網絡。此外，美國在提供高頻譜頻譜方面也具有領導地位，報告中指出，美國已經分配了 2,500GHz 的高頻譜，並且正在努力發布更多頻譜。

美國的聯邦通信委員會 (FCC) 已經在今年早些時候進行 28 GHz 頻譜，預計今年會有更多拍賣。另一方面，韓國則已經分配了 2,400GHz 的頻譜，而義大利已分配 1,000GHz，中國則打算為每個運營商提供 2,000GHz 的頻譜。

美國總統川普在去年 10 月份時便對聯邦機構下達了命令，要求更有效率地滿足頻譜相關需求，包括投資新技術和發展獨創性。

美國政府也表示，將繼續尋找更多分享聯邦和非聯邦組織之間頻譜的機會。同時，也繼續鼓勵聯邦機構投資和採用並投資相關的商業、雙重用途或其他先進技術，以確保國家頻譜政策能讓美國在 5G 領域處於國際領先地位。