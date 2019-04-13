〈鉅亨看世界〉AR駕駛來臨

目前眾多車廠提倡的 AV 自動駕駛將可能進一步升級，汽車零件代工生產商正在開發不會取代汽車駕駛者的內部駕駛輔助系統，透過 AR(Augmented Reality) 擴增實境，這類系統將增強汽車駕駛。

未來汽車將利用 AR 提升 AV 自駕系統 (圖: AFP)

提倡「無論何時何地，任何地方，任何地方都可輕鬆到達」的無人駕駛車款，在過去的幾年裡，一直有相當樂觀的成績，預計在 2020 年以前，市售自駕車，已達到美國工業汽車協會訂立的無人車自動化水平 4 級和 5 級程度。

不過一起在美國亞歷桑那州發生的意外：50 歲的 Elaine Herzberg 意外被一輛正在進行無人自駕測試的 Uber 車撞死，以及一連傳因為特斯拉自駕系統而發生的事故，導致大眾開始質疑無人自駕車的可行性，。

多起意外所出現的法律責任，讓 SAE 美國汽車工業協會更進一步訂定新的無人車自動化水平標準：Level 2+、Level 3，甚至出現 Level 2.9。

包括了像汽車零件代工商 (OEM) 和一級供應商 (Tier 1) 等，不想被等級 3 的無人車自動化水平標準所限制，因此，儘管自駕車技術日新月異，汽車供應商仍推出了全新的 AR 駕駛系統，確保汽車駕駛人仍能主導汽車駕駛權。

車內監控系統 ADAS

儘管人工智慧和機器學習已經能提供相當完善的安全保護，但在汽車上路中，還是有相當多不可抗力的變因，是科學和電腦計算並未能完全預料到的。雖說無人自駕車的願景是 Vision Zero「零死亡願景」，但要達到交通零死亡率似乎是不可能的。

汽車內部輔助系統

減少交通事故死亡人數的下一步並不是增加自駕的人工智慧 (AI)，而是適時升級和內部輔助 (IA)。汽車零件代工商正往內部駕駛輔助系統的方向發展，這種系統將通過擴增實境來輔助，而非取代人類駕駛員。

這個概念又稱為「增強駕駛」，其目標是透過人類的：即興發揮，感知和臨場反應，來和 AI 機器做互動結合，利用電腦 AI 來增強人類駕駛員，使得汽車駕駛成為更安全的駕駛員。

增強駕駛其實正是豐田汽車，Guardian 系統的基礎，而一直身為道路安全第一的富豪汽車也在 AR 駕駛得到相當好的發展，富豪安全部門的 Armin Kesedzic 表示：「我們正在使用多個傳感器，查看我們可以從汽車獲得的每一點信息。如何處理方向盤，如何使用踏板等」