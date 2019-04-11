台股盤中—鴻海一支獨秀撐盤無力 指數盤中震盪翻黑

台股今 (11) 日受到美股周三止跌反彈帶動，早盤在電子雙雄鴻海與大立光領軍開高下走揚，惟台積電盤中持續向下走弱，股王大立光也由紅翻黑，台塑四寶則僅台化站穩紅盤之上，即便國泰金、富邦金等金融族群走強也撐盤無力，指數盤中震盪由紅翻黑，預估今日成交量約 1400 億元。

台股今日開盤上漲 1.1 點，以 10869.24 點開出，盤中最高點 10887.12 點，最低為 10843.19 點；櫃買市場今日則以 142.96 點開出，盤中最高來到 143.57 點，最低為 142.89 點。

電子三雄方面，僅鴻海力守紅盤，盤中漲幅約 1.45%，來到 84.2 元；股王大立光早盤開高後，盤中由紅翻黑，跌幅約 0.42%，來到 4750 元；台積電則是一路處於盤下，盤中跌幅約 0.39%，來到 253 元，力守 5 日線之上。

被動元件族群今日表現相對強勢，蜜望實漲幅逾 4.8%，華容、華新科漲幅逾 2%，信昌電、立隆電也有超過 1% 的漲幅，國巨、智寶、禾伸堂、大毅、日電貿、聚鼎、奇力新，均站穩平盤之上。

機殼族群同樣走強表態，又以富驊表現最強勁，盤中急拉至漲停，鎧勝 - KY 漲幅逾 3%，可成上漲超過 2%，鴻準、華孚、迎廣也站穩平盤之上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，國際股市短線陸續回測 5 日線，受到國際股市影響，台股今日表現較為觀望，加上台股今年以來累積漲幅相當大，相對有位階偏高的疑慮，可能持續陷入震盪整理，甚至回測 5 日線，但在多頭格局還未改變的情況下，若指數拉回至 5 日線，還是可逢低承接。